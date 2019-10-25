Материнский капитал проиндексируют с 1 января 2020 года

Новости

Диетолог рассказала о пользе и вреде тыквы 17:28
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe 17:27
Наиль Латыпов назначен послом РФ в Малайзии 17:23
Сергей Сельянов поделится опытом с молодыми кинематографистами 17:19
Песков прокомментировал кредитные планы Минска 17:19
Трейлер: фантастический экшн-триллер "Иные" вышел в российский прокат 16:58
Трамп рассказал, при каких условиях введет санкции против Турции 16:52
Петербурженку задержали за кражу у пенсионерки двух млн рублей 16:49
Военная прокуратура начала проверку после расстрела солдат в Забайкалье 16:42
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам о Крыме 16:38
Мэром Симферополя стала Елена Проценко 16:36
Кардиохирурги больницы Вересаева испытают новое оборудование 16:35
Лукашенко в Нур-Султане встретился с Назарбаевым 16:30
Рядом с "Москва-Сити" по программе реновации построили дом на 1500 квартир 16:23
Оператор простит долг орлов, разоривших сибирских ученых отправкой смс 16:21
Минстрой решил вернуться к законопроекту о выкупе бывших промзон 16:15
В результате стрельбы в Забайкалье погибли шесть солдат и два офицера 16:03
Сергей Шнуров: Заставить людей читать книжки сможет ядерный апокалипсис 16:03
Porsсhe запатентовал убирающийся руль и педали для системы автопилота 16:00
В Забайкалье солдат застрелил восемь сослуживцев при смене караула 15:49
Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 15:49
В Перми обнаружили автомобиль с телами двух мужчин 15:43
Около двух тысяч детей пройдут оздоровление за счет бюджета Союзного государства 15:30
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 15:28
В Забайкалье восемь человек погибли при стрельбе в воинской части 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
25.10.2019 16:08
Рубрика: Экономика

Материнский капитал проиндексируют с 1 января 2020 года

Текст: Ольга Игнатова
С 1 января 2020 года будет проиндексирован материнский капитал, размер которого составит 466 тысяч рублей. Об этом на президиуме Совета законодателей России сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, материнский (семейный) капитал крайне востребован россиянами. За этой мерой социальной поддержки с начала года обратились более 7 миллионов семей. "Это 76% от числа получивших сертификаты", - отметил Вовченко.

Фото: iStock
Маткапитал может стать бессрочным

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Маткапитал выдается семьям в связи с рождением или усыновлением второго или последующего ребенка один раз.

Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в любой территориальный отдел Пенсионного фонда России вне зависимости от места постоянной регистрации. Заявление о выдаче сертификата можно подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР. Заявление подается как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и в любой удобный для семьи период.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал кредитные планы Минска
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Совбез назвал причины прорыва дамб в Красноярском крае