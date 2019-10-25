Материнский капитал проиндексируют с 1 января 2020 года

По его словам, материнский (семейный) капитал крайне востребован россиянами. За этой мерой социальной поддержки с начала года обратились более 7 миллионов семей. "Это 76% от числа получивших сертификаты", - отметил Вовченко.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Маткапитал выдается семьям в связи с рождением или усыновлением второго или последующего ребенка один раз.

Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в любой территориальный отдел Пенсионного фонда России вне зависимости от места постоянной регистрации. Заявление о выдаче сертификата можно подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР. Заявление подается как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и в любой удобный для семьи период.