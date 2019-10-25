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Рубрика: Власть

Матвиенко призвала студотряды помочь восстановить памятники ко Дню Победы

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что бойцы российских студенческих отрядов в год 75-летия Победы примут участие в реставрации и восстановлении памятников советским воинам. Такое пожелание она высказала в пятницу в ходе встречи со студотрядовцами, приуроченной к 60-летию движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

"В следующем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я очень надеюсь, что студенческие отряды подключатся к реставрации и восстановлению мемориалов, памятников погибшим воинам", - сказала Матвиенко.

Всероссийский слет студенческих отрядов соберет 6 тысяч участников

В продолжение темы глава Алтайского отделения РСО Александр Иванов рассказал о патриотической акции "Снежный десант", которая более 20 лет назад зародилась в этом регионе. В 2000 году акция стала всероссийской. В 2020 году "Снежный десант будет посвящен объявленному президентом Году памяти и славы и юбилею Победы, в акции примут участие более 5 тысяч добровольцев из 40 с лишним регионов России. "Основной акцент будет сделан на работу с ветеранами, помощь старшему поколению, незащищенным категориям населения, на патриотическую работу", - рассказал Александр Иванов.

Напомним, в эти дни студенческие отряды отмечают свое 60-летие. Началом Движения считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета МГУ во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину.

За 60 лет школу строительных отрядов прошли порядка 19 миллионов молодых людей. Сейчас, по словам руководителей РСО, отделения организации есть в 72 субъектах РФ, ежегодно в студенческих отрядах работают 240 тысяч человек.

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