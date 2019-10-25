Медведев назначил нового замглавы Росприроднадзора

Юрий Акиньшин назначен новым замглавы Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Назначить Акиньшина Юрия Алексеевича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.

Известно, что Акиньшин ранее работал в Росреестре, был советником главы Минэкономразвития РФ и полпредом Чувашии при президенте РФ. С июня работал в Росприроднадзоре помощником руководителя.