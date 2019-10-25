Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС

Премьер-министр Дмитрий Медведев обвинил США в использовании методов неконкурентной борьбы после заявлений министра торговли Уилбура Росса, что стремление Узбекистана сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может усложнить вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Что тут можно сказать? Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы", - подчеркнул глава российского кабинета министров в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. По его словам, это странно слышать от американской стороны, которая не просто вносит сумятицу в мировую торговлю, а, по сути, ведет торговые войны и дезорганизует международный торговый оборот.

- Интеграционные процессы, эти соглашения, которые мы подписываем, вообще сотрудничество на нашем континенте нашим коллегам из-за океана не сильно нравится, но мы, вне всякого сомнения, эту работу с нашими партнерами по всем направлениям продолжим, - заявил Медведев.

Руководство Узбекистана ранее заявило о планах до конца 2021 года подписать с ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли. На следующем этапе официальный Ташкент будет изучать возможность непосредственного присоединения к этой организации и вступления в ВТО.