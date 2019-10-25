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25.10.2019 19:11
Рубрика: Власть

Медведев призвал ЕАЭС начать строить общий финансовый рынок

Текст: Владимир Кузьмин
Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается успешно, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев, и его участники готовы приступить к созданию общего финансового рынка.

В Москве состоялось очередное заседание Евразийского межправительственного совета. "Экономические показатели у стран Союза неплохие, продолжает расти совокупный валовый продукт, промышленное и сельскохозяйственное производство", - констатировал глава российского правительства.

Странам-участницам важно поддерживать темпы роста взаимной и внешней торговли, а для этого нужно укреплять внутренний контур интеграции и совершенствовать наднациональное регулирование, указал Медведев. Для этого предпринимаются шаги для свободного обращения разных групп товаров, снимаются торговые барьеры. Изначально их насчитали 56, ликвидировано 36. "Темп нормальный, но чем скорее мы все это устраним, тем быстрее будем двигаться вперед, - подчеркнул российский премьер. - Уверен, что все страны "пятерки" это понимают и будут подходить конструктивно к решению этих задач, находить взаимоприемлемые решения".

Фото: Владимир Тюкаев/ИТАР-ТАСС
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В качестве очередного шага участники Союза заключили соглашение "Об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС", который определяет правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий. Документ, как отметил Медведев, обеспечит взаимное признание пробирных клейм и снимет еще один барьер между странами.

Также подписано соглашение о мерах по унификации селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, который устанавливает единые требования в этой сфере. Документ, по словам председателя правительства России, необходим, чтобы нарастить производство и взаимные поставки животноводческой продукции, снизить зависимость от импорта.

На следующем этапе страны ЕАЭС займутся регулированием алкогольного рынка. "Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговли - они сейчас есть, - но и позволят эффективнее следить за его качеством, - считает Дмитрий Медведев. - Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о чем сегодня договорились в узком составе".

"Рассчитываем на активную совместную работу и по созданию общего финансового рынка", - выделил российский премьер еще одно важное направление интеграции. Ранее главы государств утвердили общую концепцию его формирования, а правительства теперь должны приступить к реализации достигнутых договоренностей.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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