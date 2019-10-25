Минстрой решил вернуться к законопроекту о выкупе бывших промзон

Минстрой намерен вернуться к законопроекту о выкупе территорий, заявил глава ведомства Владимир Якушев на пленарной сессии второй Российской молодежной архитектурной биеннале в Казани.

По его словам, институт выкупа территорий сегодня не решен и не регламентирован. Из-за этого не удаётся быстрее вводить в оборот неиспользуемые промышленные площадки.

Проблема имеет долгую историю. "Мы прекрасно знаем, что у нас были непростые 90-е годы. Большое количество заводов в центральной части города стали нерентабельными и постепенно останавливались. У этой территории были собственники, как правило, достаточно богатые. Они не торопились избавляться от этой территории, осознавая, что это центр города", - рассказал Владимир Якушев.

Из-за того, что собственники рассчитывают эти территории выгодно реализовать, такие площадки продолжают простаивать долгое время, уродуя городское пространство. Владимир Якушев поделился опытом региональной практики во время своего нахождения на посту губернатора Тюменской области.

Властям приходилось прибегать к процедуре муниципальной и региональной поддержки и субсидирования, чтобы ускорить этот процесс. Только так площадки быстрее вводились в оборот, а производство быстрее перемещалось за территорию региона.

"Тогда только наша активность настойчивость приводила к тому, что в конечном итоге мы находили варианты", - подчеркнул министр.

В этом году министерство уже пыталось продвинуть институт регламентированного выкупа, однако законопроект не получил одобрения в Госдуме. Его не удалось отстоять из-за напора правозащитных организаций, которые посчитали, что право собственности недостаточно защищено.

"Я думаю, что при поддержке субъектов РФ и других экспертных площадок нам надо возвращаться к этому законопроекту и настаивать на том, что этот институт должен работать", - заключил Владимир Якушев.

При этом, он отметил, что в случае выкупа территорий государство должно давать справедливую цену или предоставлять равноценную собственность.