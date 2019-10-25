Моника Беллуччи поделилась чувственным архивным фото

О безукоризненной красоте прекрасной Моники Беллуччи можно по истине слагать легенды. И хотя в свои 55 лет всемирно известная модель и актриса, мать двоих детей, которая не прибегала к хирургическим вмешательствам, выглядит выше всяких похвал, ей, как и многим представительницам ее "цеха", иногда хочется поностальгировать в предверии выходных.

Сегодня Беллуччи решила порадовать своих преданных подписчиков архивным фото, сделанным талантливым фотографом Ричардом Аведоном в начале ее карьеры. На чувственном снимке актриса выглядит по-настоящему божественно и как всегда сексуально.