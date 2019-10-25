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25.10.2019 17:49
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

"Музыкальный материал отстаивает себя сам"

На симпозиуме "Индустрия звукозаписи академической музыки" обсудили новые цифровые рынки, индивидуальные стратегии потребления музыкального контента и "обаяние" его материальных носителей.

На первом в России международном симпозиуме "Индустрия звукозаписи академической музыки", организованном Российским музыкальным союзом в рамках премии "Чистый звук", состоялась дискуссия "Бизнес-решения и авторское право в индустрии звукозаписи". На полях коммуникативной площадки представители крупнейших российских рекорд-лейблов, предприниматели и эксперты в области звукорежиссуры обсудили стратегии развития мировой индустрии звукозаписи в эру цифровых технологий и стриминговых сервисов.

В сессии приняли участие заместитель заведующего Многофункциональным учебно-производственным центром звукозаписи и звукорежиссуры Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Евгений Платонов, специалист цифрового департамента "Фирмы "Мелодия" Дмитрий Масляков, менеджер по работе с артистами "Фирмы "Мелодия" Марина Безрукова, генеральный директор компании Студия "СОЮЗ" Александр Бочков, начальник отдела цифрового маркетинга компании "Первое музыкальное издательство" Ксения Аксенова, основатель, продюсер и руководитель звукозаписывающей компании FANCYMUSIC Сергей Красин, исполнительный директор Ассоциации IPChain Григорий Туринцев. Модерировал дискуссию директор УПРАВИС, заместитель генерального директора ВОИС, заместитель генерального директора РСП Эрик Вальдес-Мартинес.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
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Открывая дискуссию, Эрик Вальдес-Мартинес отметил, что вопрос о том, какое влияние новые технологии и цифра окажут на взаимодействие участников рынка, пока остается открытым. "В последние годы в связи с технологическими изменениями активно меняются и отношения между участниками процесса, меняется правовое регулирование. Буквально в апреле этого года в Европе была принята директива о праве на едином цифровом рынке, которая призвана по-новому регулировать отношения не только между участниками музыкального рынка, но и между правообладателями в сфере игр, кино и так далее. Одновременно идет очень много разных процессов, и сказать, куда мы движемся, что будет завтра, - тяжело. Наверное, ключевой вопрос в том, как цифровые технологии влияют на музыкальный рынок", - сказал он.

Генеральный директор ООО "Студия СОЮЗ" Александр Бочков отметил, что цифровой рынок дистрибуции музыкального контента развивается в России даже активнее, чем в других странах. Более того, по его мнению, наша страна произвела своего рода революцию, когда социальные сети вышли на рынок с легальным контентом. "За последние годы, что работает цифровой рынок музыкального контента, почти полностью вытеснивший, по крайней мере в нашей стране, рынок механических носителей, произошло очень много изменений. Например, пиратство, о котором мы так много говорили раньше, в связи с принятием соответствующего законодательства практически сошло на нет. Большой процент рынка занимают стриминговые сервисы и площадки, работающие по модели подписки. Существующие цены на подписку, особенно с учетом льгот и скидок, позволяют даже небогатым людям потреблять легальный контент. Рекламная модель дает доступ к такому контенту бесплатно", - сказал он.

Вместе с тем Бочков посетовал на то, что основной доход правообладателям по-прежнему приносит необычайно низкокачественный в эстетическом отношении материал, пресловутая "попса".

Специалист цифрового департамента "Фирмы "Мелодия" Дмитрий Масляков согласился с тем, что скачивание как способ доставки контента почти полностью ушло в прошлое, люди предпочитают слушать музыку онлайн. При этом физические носители до сих пор, пусть небольшими тиражами, но выходят, и это тоже важная часть рынка.

Сложности связаны с самим контентом, с которым работает "Мелодия". "Мы занимаемся классической музыкой, и здесь не работают обычные методы продвижения, когда выпускают альбом, раскручивают его по определенной маркетинговой стратегии, добиваются успеха, и потом точно так же работают со следующим. При этом классическая музыка понятна людям во всем мире. Качественный альбом миллионы людей по всей планете тут же добавляют себе на устройства. Но хороший классический альбом - это колоссальный труд исполнителя, студии звукозаписи, звукорежиссера", - рассказал Масляков. Он добавил, что компания активно оцифровывает свои архивы и понимает эту работу не только как бизнес, но и как своего рода социальную миссию по сохранению наследия.

Менеджер по работе с артистами "Фирмы "Мелодия" Марина Безрукова также отметила, что, несмотря на массовый отток молодой аудитории в цифру, часть людей по-прежнему ориентируется именно на материальные носители. "Конечно, наша аудитория отличается от подростков, которые слушают музыку в социальных сетях", - сказала она.

Заместитель заведующего Многофункциональным учебно-производственным центром звукозаписи и звукорежиссуры Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Евгений Платонов рассказал о том, как ему вместе с единомышленниками удалось создать одну из лучших баз реставрации архивных записей. "Мы имеем дело с раритетами - фактически музейными ценностями. Это очень штучный товар. У этого товара есть свой потребитель, и этот потребитель любит брать его в руки. Это, кстати, одна из причин, по которым мы до сих пор не вышли на цифровой рынок. Те, кто покупают архивные записи, те, кто покупают классическую музыку, - им приятно держать носители в руках. Мы даже обложки делаем исходя из того, какие они наощупь", - сказал Платонов.

Новые маркетинговые драйверы и модели продвижения сосредоточены на уникальности контента, считает начальник отдела цифрового маркетинга компании "Первое музыкальное издательство" Ксения Аксенова.
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"Если раньше действительно можно было проработать схему премьеры сингла, альбома, клипа или даже концерта по стандартной модели, которая включала эфиры на радио и ТВ, появление в печатных и электронных СМИ, выпуск мерча (маркированной атрибутики), то сейчас зачастую сложно даже таргетировать аудиторию. Дело в том, что "хайповый" контент притягивает к себе такие кластеры аудитории, которые, казалось бы, вообще не могут сочетаться", - сказала Ксения Аксенова.

Тему преобладания контента над представлениями о целевой аудитории развил основатель, продюсер и руководитель звукозаписывающей компании FANCYMUSIC Сергей Красин. "Пробуя разные инструменты, включая использование рыночных тенденций, промо, нетворкинг, знакомства, я все равно с годами все больше укрепляюсь во мнении, что материал отстаивает себя сам. Это касается как самого сочинения, так и звукозаписи. Независимо от инструментов, которые мы используем, хороший материал рано или поздно найдет себе применение и слушателя. Это не значит, что музыку не нужно продвигать. Наоборот, задача состоит в том, чтобы применить инфраструктуру продвижения популярной музыки к несколько отстающей в этом отношении музыке академической", - сказал Сергей Красин. Он добавил, что на сегодняшний день рассматривает издательскую деятельность не как бизнес, а скорее как культуртрегерство и инструмент поддержки композиторов.

Исполнительный директор Ассоциации IPChain Григорий Туринцев отметил, что сегодня на рынке наблюдаются диаметрально противоположные тенденции. С одной стороны, искусство становится все более индивидуальным, вплоть до того, что каждый пользователь превращается в творца, например, может сам записывать и выкладывать музыку. С другой стороны, зачастую у одной фонограммы 30 и более авторов, каждый из которых хочет участвовать в продюсировании. Удовлетворить всем этим противоречивым запросам могут только современные и еще только разрабатывающиеся цифровые сервисы.

"Современные цифровые сервисы изменили модель потребления музыки. Нам уже сложно ассоциировать ее с какими-либо носителями, кроме цифры. Стриминговые сервисы демонстрируют рост от 19 до 27 процентов в год в зависимости от страны. Цифра сегодня диктует новые условия производства, управления правами, продвижения и, конечно, потребления музыки, и под эти условия должен подстраиваться рынок", - сказал Туринцев.

Культура Музыка

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