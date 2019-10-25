На конкурс "Лидеры России" подано около 200 тысяч заявок

За два дня до окончания регистрации на конкурс "Лидеры России 2020" подано около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира, сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

"На сегодняшний день мы получили около 200 тысяч заявок. Еще есть время успеть подать заявку на конкурс "Лидеры России". Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. У конкурсантов осталось два дня, чтобы заполнить биографическую анкету, записать и загрузить в систему видеоинтервью, которое является обязательным условием для доступа к дистанционному этапу", - сообщил он.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году - 227 тысяч заявок).

В этот раз, отмечают организаторы, на конкурсе будет больше женщин, чем в предыдущие годы. "В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день процент женщин уже составляет 27%", - рассказал Алексей Комиссаров.

Более половины участников (52,5%) - в возрасте 35 до 50 лет, еще 42% - от 25 до 35 лет, четверть из них - опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях более 10 лет, большинство (более 70%) имеют управленческий опыт от 2 до 10 лет.

Нововведением третьего сезона стало добавление к основному конкурсу трех специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из этих специализаций. Пока самым популярным из новых направлений является специализация "Финансы и технологии" (более 50 тысяч заявок).

Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок поступило от жителей Центрального федерального округа, на их долю пришлось 34,5% заявок. В тройку самых активных вошли также Приволжский (17,9 %) и Северо-Западный (12,5%) федеральные округа.

Также поступили заявки из 64 стран мира, сообщил Алексей Комиссаров. "При этом зарегистрировались конкурсанты из 16 новых стран, которые не были представлены в предыдущем сезоне. Это Сирия, Мальта, Нигер, Албания, Фарерские острова, Доминиканская республика, Босния и Герцеговина, Панама, Таиланд и другие", - уточнил он.

Первый - дистанционный - этап конкурса стартует 28 октября. Затем пройдут очные региональные полуфиналы и финал в Сочи.

Напомним, конкурс "Лидеры России" проходит в третий раз. Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". Участвовать в третьем сезоне могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Среди наставников конкурса - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, президент РАН Александр Сергеев, федеральные министры, губернаторы, парламентарии, руководители крупнейших российских корпораций, ректоры ведущих вузов.