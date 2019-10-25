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25.10.2019 14:43
Рубрика: Общество

На конкурс "Лидеры России" подано около 200 тысяч заявок

Текст: Галина Мисливская
За два дня до окончания регистрации на конкурс "Лидеры России 2020" подано около 200 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира, сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"На сегодняшний день мы получили около 200 тысяч заявок. Еще есть время успеть подать заявку на конкурс "Лидеры России". Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. У конкурсантов осталось два дня, чтобы заполнить биографическую анкету, записать и загрузить в систему видеоинтервью, которое является обязательным условием для доступа к дистанционному этапу", - сообщил он.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году - 227 тысяч заявок).

В этот раз, отмечают организаторы, на конкурсе будет больше женщин, чем в предыдущие годы. "В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день процент женщин уже составляет 27%", - рассказал Алексей Комиссаров.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Более половины участников (52,5%) - в возрасте 35 до 50 лет, еще 42% - от 25 до 35 лет, четверть из них - опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях более 10 лет, большинство (более 70%) имеют управленческий опыт от 2 до 10 лет.

Нововведением третьего сезона стало добавление к основному конкурсу трех специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из этих специализаций. Пока самым популярным из новых направлений является специализация "Финансы и технологии" (более 50 тысяч заявок).

Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок поступило от жителей Центрального федерального округа, на их долю пришлось 34,5% заявок. В тройку самых активных вошли также Приволжский (17,9 %) и Северо-Западный (12,5%) федеральные округа.

Также поступили заявки из 64 стран мира, сообщил Алексей Комиссаров. "При этом зарегистрировались конкурсанты из 16 новых стран, которые не были представлены в предыдущем сезоне. Это Сирия, Мальта, Нигер, Албания, Фарерские острова, Доминиканская республика, Босния и Герцеговина, Панама, Таиланд и другие", - уточнил он.

Первый - дистанционный - этап конкурса стартует 28 октября. Затем пройдут очные региональные полуфиналы и финал в Сочи.

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Напомним, конкурс "Лидеры России" проходит в третий раз. Это флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". Участвовать в третьем сезоне могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Среди наставников конкурса - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, президент РАН Александр Сергеев, федеральные министры, губернаторы, парламентарии, руководители крупнейших российских корпораций, ректоры ведущих вузов.

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