На Украине ввели в оборот новую банкноту

Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новая купюра выполнена в голубой гамме и свойственном новому поколению украинских банкнот дизайне. По словам представителей Нацбанка, новую банкноту будет очень сложно подделать из-за более 20 элементов защиты, а сам выпуск купюры, теперь крупнейшей по номиналу в стране, должен упростить расчеты для бизнеса и граждан и снизить расходы на инкассацию.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, на лицевой стороне новой купюры будет изображен портрет "известного украинского ученого" академика Вернадского, а на обороте - здание украинской Национальной академии наук.

Напомним, что Владимир Вернадский, известный своими работами в геохимии, геологии и минералогии, родился в Санкт-Петербурге в 1863 году, однако детство провел в Полтавской губернии и в Харькове. Спустя некоторое время он вернулся в столицу Российской империи, но в период Первой мировой войны и Октябрьской революции стал одним из основателей Украинской академии наук при правительстве Павла Скоропадского. Уже с началом 1920-х годов вернулся в Петроград и продолжил научную карьеру.