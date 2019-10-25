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25.10.2019 17:47
Рубрика: Экономика

На видео показали последствия 20-летней сидячей работы

Текст: Ольга Игнатова
В YouTube появился видеоролик с восковой женщиной, которая долго занималась сидячей работой.

Наглядно видно, как от такого ежедневного труда деформировались ее конечности, осанка, появился лишний вес. Такую демонстрацию 20-летней работы в офисе создали британские ученые на основе опросов работников из Германии, Франции и Великобритании.

Самые распространенные недуги, которые подстерегают офисных служащих, - боли в спине и глазах, головные боли, лишний вес и связанные с ним нарушения сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Так, восковая героиня ролика страдает от нарушения осанки, у нее слабые мышцы из-за отсутствия физических нагрузок, варикозное расширение вен из-за плохого кровотока, покрасневшие и сухие глаза от долгих часов работы за монитором, сыпь на руках и экзема от постоянного стресса, опухшие запястья из-за одних и тех же повторяющихся движений, бледная кожа из-за отсутствия естественного освещения, ожирение от неправильного питания, волосы в ушах и носу от недостатка воздуха.

Фото: istock
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Как минимизировать негативное влияние сидячей работы?

Советы просты: больше двигаться вне работы, стараться по возможности каждый вечер совершать пешие прогулки на свежем воздухе и заниматься подходящими видами спорта. Употреблять низкокалорийную, но сбалансированную пищу.

А в офисе устраивать физкультминутки. Даже если коллеги не поддерживают. Регулярная активность ускоряет обменные процессы и помогает организму регулировать артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Это снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения.

Офисная гимнастика помогает успокоить нервную систему, снизить уровень стресса, насытить клетки организма кислородом и повысить эффективность работы.

Перерывы полезны и в качестве отдыха для глаз, что особенно актуально при работе за компьютером или с бумагами.

По возможности перекусы, чаепитие и обеды надо устраивать не на своем рабочем месте, а в специальной отведенной зоне офиса или на кухне.

Необходимо как можно чаще вставать с кресла. Даже если нужные документы и предметы на расстоянии вытянутой руки, не стоит подъезжать к ним на кресле или просить коллег передать их. Любое движение продлевает здоровую жизнь.

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