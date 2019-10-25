Названы наиболее востребованные в будущем профессии

По их словам, не стоит слишком беспокоиться о работе людям массовых профессий. Бухгалтеры, учителя, врачи, повара, кондитеры, бармены, рабочие с квалификацией всегда смогут найти работу. И через 5 или 10 лет потребность в них не исчезнет.

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Без начальников тоже никто не обойдется. Поэтому, например, специалист в области управления фармацевтической деятельностью или начальник смены электростанции могут не переживать за будущее.

Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.