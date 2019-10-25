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25.10.2019 11:24
Рубрика: Экономика

Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019

Оргкомитет Urban Awards получил официально подтвержденный список финалистов. Конкурсный отбор проводился в два этапа. На первом из них объекты прошли онлайн-оценку со стороны участников жюри, а также автоматизированной системы, которая распределяет баллы на основе данных из анкет номинантов. На втором этапе состоялись выезды на площадки готовых жилых комплексов, представленных в номинациях "Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы", "Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области", "Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы" и "Жилой комплекс года элит-класса Москвы". Эксперты проверили, насколько реализация объектов соответствует заявленной концепции.

По итогам экспертизы был сформирован список финалистов Urban Awards 2019, ознакомиться с которым можно на сайте премии.

Победители в этих категориях, а также в номинациях "Лучшая идея проекта" и "За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве" будут определены во время финального голосования, которое состоится 7 ноября.

Экономика Недвижимость
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