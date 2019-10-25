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25.10.2019 12:26
Рубрика: Общество

Образовательный проект "5-100" ждет перезагрузка

Текст: Мария Агранович
В Москве проходит заседание 12 Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров - так называемого проекта "5-100". Он был создан в исполнение указа президента. В мае 2012 года Владимир Путин поставил задачу: к 2020 году не менее пяти отечественных вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Проект стартовал в 2013 году - тогда государственную поддержку на развитие получил 21 вуз. Сегодня совет под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой выслушает отчеты руководителей вузов-участников и предложит варианты господдержки на очередной финансовый год. Кроме того, уже ясно, что проект станет "шире".

Фото: Александр Корольков/РГ
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- В 2020 году нас ждет не просто расширение в виде увеличения числа вузов, а перезагрузка, - подчеркнула Татьяна Голикова. - Новый виток проекта - это 30 вузов. Причем не просто 21+9, а новые тридцать университетов. В 2020 году по новым критериям мы проведем конкурс для всех университетов: и уже участвующих в проекте, и новичков.

Татьяна Голикова обратилась к регионам: "Мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие не только федеральные, но и региональные вузы. В России 40 университетов, учредителями которых являются органы власти субъектов РФ. Часть из них вполне могут конкурировать с сегодняшними участниками проекта "5-100". Необходимо, чтобы география проекта была как можно шире".

Также Голикова отметила, что сейчас в проекте лишь один профильный вуз - Первый Московский медицинский госуниверситет им. Сеченова. В следующем году число профильных университетов может расшириться. "Мы заинтересованы в том, чтобы в проекте поучаствовали вузы, которые представляют транспортную сферу, агропромышленную сферу, - отметила Голикова. - Я точно знаю, что они все готовятся, и в 2020 году, когда будут объявлен новый конкурс, представят свои заявки".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как представлены вузы-участники проекта в мировых университетских рейтингах?

- Качественным результатом является вхождение вузов проекта в институциональные, отраслевые и предметные рейтинги, - сказала Татьяна Голикова. - Из 21 вуза сегодня в них стабильно входят 19. вузов. В топ-200 лучших вузов мира вошло 11 участников проекта, в топ-100 - семь. В вузы пришло более 6 тысяч молодых научных сотрудников с опытом работы в ведущих российских и зарубежных организациях. Это очень хорошо.

В целом же в различных международных рейтингах представлено 48 российских вузов. В лидерах - МГУ им. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 Шанхайского рейтинга (87 позиция) и рейтинга QS (84 позиция.

Общество Образование Реформа образования
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