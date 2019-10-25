Песков прокомментировал кредитные планы Минска

Контакты с Белоруссией по поводу кредита продолжаются, а кредитование со стороны Китая - суверенное дело Минска. Об этом заявили в Кремле.

"Контакты с белорусской стороной продолжаются", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита. Безусловно, с учетом ранее выданных кредитных линий", - отметил представитель Кремля.

"Мы не можем ничего сказать про кредитование с китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей", - заметил Песков.

Напомним, министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск не обращался к Москве за госкредитом в размере 600 миллионов долларов, и что до конца года есть планы получить китайский кредит на 500 миллионов долларов.