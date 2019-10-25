Премьер Казахстана объявил о необходимости отменить роуминг в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

По мнению политика, "ЕАЭС создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции".

"В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения", - сказал Мамин, чьи слова приводит ТАСС.