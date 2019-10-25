Путин назвал таможню уникальной

Новости

В Забайкалье солдат застрелил восемь сослуживцев при смене караула 15:49
Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы 15:49
В Перми обнаружили автомобиль с телами двух мужчин 15:43
Около двух тысяч детей пройдут оздоровление за счет бюджета Союзного государства 15:30
Глава Disney уверен, что "Черная пантера" не хуже лент Скорсезе и Копполы 15:28
В Забайкалье восемь человек погибли при стрельбе в воинской части 15:25
ФАС готова дать ответ по жалобе "Опоры России" на Booking.сom 15:22
Британская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 39 человек 15:20
Вышел трейлер исторической драмы "Король" с Паттинсоном и Шаламе 15:18
В Кремле поверили опровержению Сбербанка насчет "утечки" 15:06
Голомолзин: ФАС завершила оценку рынка агрегаторов такси 15:04
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году 15:00
Россия и Беларусь проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году 15:00
В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса "Иван Папанин" 15:00
Производитель электрокаров Rivian зарегистрировал товарный знак в России 15:00
Путин не будет встречаться с Бутиной 14:57
В районе Царицыно в Москве объявили карантин по бешенству 14:55
Вышел трейлер киберпанк-сериала "Поток" со звездами "Игры престолов" 14:54
Лавров: Прошение осужденного за шпионаж Берга рассматривается 14:45
Под Астраханью впервые обнаружены античные геммы 14:45
Военные России и Беларуси отработали новые формы радиоэлектронной борьбы 14:40
Вышел финальный трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана 14:39
СНГ направит на развитие объединенной системы ПВО 1,2 млрд рублей 14:35
"Яндекс" рассказал, зачем покупает сервис такси "Везет" 14:35
На Сахалине открыли памятник Верещагину из "Белого солнца пустыни" 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
25.10.2019 14:56
Рубрика: Власть

Путин назвал таможню уникальной

Текст: Кира Латухина
На встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным президент Владимир Путин поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

"Таможня - это в значительной степени уникальный орган, потому что в нем сосредоточены и правоохранительные функции, и административные, и фискальные. Важнейший инструмент государства в обеспечении своих интересов", - оценил глава государства.

Владимир Булавин поблагодарил за постоянное внимание к делам Службы и высокую оценку труда таможенников. "За первые девять месяцев, я понял, свыше 100 процентов нагрузка", - заметил Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Песков рассказал про разговор Путина и Эрдогана над картами

"Да, свыше 100 процентов", - подтвердил Булавин. И задачи в целом выполнены. "Прогнозные задания по перечислению средств в федеральный бюджет - на 102 процента, - доложил он. - Всего перечислено 4 трлн 180 млрд рублей, из них при экспорте товаров 1 трлн 700 млрд рублей, при импорте товаров 2 трлн 400 млрд рублей". "У нас экспортные составляющие планомерно из года в год снижаются из-за реализации налогового маневра. В этом году экспортная составляющая снизилась на 17 процентов, при этом импортная составляющая возросла на 15 процентов", - добавил докладчик. Причем основные факторы, которые повлияли на рост импортной составляющей - курс доллара к рублю, повышение НДС на 2 процента и рост показателей таможенной стоимости, что может свидетельствовать об эффективности деятельности таможенных органов.

"Хорошее администрирование", - заметил Путин. "В целом в результате всех видов таможенного контроля нами довзыскано свыше 50 млрд рублей", - продолжил Булавин.

Глава ФТС рассказал о ходе масштабной реформы по созданию центров электронного декларирования. "Сейчас сколько примерно от общего объема через эти центры идет?" - спросил президент. "Сейчас 65 процентов", - последовал ответ. А в 2020 году будет 95 процентов.

Всего планируется 16 центров по всей стране. До реформы было свыше 600 мест таможенного оформления, и все они, как правило, в помещениях, принадлежавших бизнесу. Уже создано уже 12 центров. "Бизнесу скажете "спасибо", они уже этим заниматься не будут", - заметил Путин.

Глава ФТС рассказал о том, чего уже удалось достичь: повысилась управляемость таможенными органами, стало больше единообразия в принятии выпускающими инспекторами решений по декларациям, и сами инспектора стали более независимыми и объективными. "Нам удалось разорвать личный контакт выпускающего инспектора и декларанта и существенным образом уменьшить коррупционные риски. В конечном счете это привело к увеличению таможенных платежей", - заметил он.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Нужно ли таможне самостоятельно расследовать уголовные дела

Реформа и уровень цифровизации позволили автоматизировать некоторые таможенные процедуры и процессы. Сейчас 85 процентов электронных деклараций по экспорту регистрируется автоматически, и 38 процентов из них автоматически выпускаются, рассказал Булавин. "По импорту картина немножко другая и поскромнее выглядит, поскольку там есть свои особенности, но 45 процентов деклараций автоматически регистрируется и 48 процентов автоматически выпускается", - добавил он. Причем время на автоматическую регистрацию - две минуты, на автоматический выпуск - три минуты. "Таким образом, для безрисковых поставок время таможенного оформления составляет пять минут", - подсчитал глава ФТС.

Основа для цифровизации и автоматизации - Единая информационная система таможенных органов: благодаря ей можно поддерживать процесс оформления в течение суток. Если будет остановка хотя бы на час, на границах вырастают очереди, пояснил докладчик.

У ФТС есть автоматический доступ к информационным ресурсам 32 федеральных органов власти. "Обмен идет нормально?" - спросил президент. "Ответ на запрос составляет 30 секунд, - сказал Булавин. - Мы ежегодно формируем к информационным ресурсам других федеральных органов исполнительной власти 20 млн запросов, и в свою очередь к своим ресурсам получаем 6 млн запросов. Для примера могу сказать: время, необходимое для списывания денежных средств со счетов декларантов, - 6,5 секунд. Время проверки таможенной электронной декларации на иски - 3 секунды".

"В прошлом году вы приняли решение о создании большого центра обработки данных для Федеральной таможенной службы. Мы этот процесс начали. Вопрос по финансированию решен, по земельному участку решен, по подключениям решен. В следующем году начинаем строительство, а дальше оснащение этого центра", - доложил глава ФТС. Все будет готово к 2024 году.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство ФТС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Васильева рассказала, какие новые профессии появятся к 2021 году
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября