Путин назвал таможню уникальной

На встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным президент Владимир Путин поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником.

"Таможня - это в значительной степени уникальный орган, потому что в нем сосредоточены и правоохранительные функции, и административные, и фискальные. Важнейший инструмент государства в обеспечении своих интересов", - оценил глава государства.

Владимир Булавин поблагодарил за постоянное внимание к делам Службы и высокую оценку труда таможенников. "За первые девять месяцев, я понял, свыше 100 процентов нагрузка", - заметил Владимир Путин.

"Да, свыше 100 процентов", - подтвердил Булавин. И задачи в целом выполнены. "Прогнозные задания по перечислению средств в федеральный бюджет - на 102 процента, - доложил он. - Всего перечислено 4 трлн 180 млрд рублей, из них при экспорте товаров 1 трлн 700 млрд рублей, при импорте товаров 2 трлн 400 млрд рублей". "У нас экспортные составляющие планомерно из года в год снижаются из-за реализации налогового маневра. В этом году экспортная составляющая снизилась на 17 процентов, при этом импортная составляющая возросла на 15 процентов", - добавил докладчик. Причем основные факторы, которые повлияли на рост импортной составляющей - курс доллара к рублю, повышение НДС на 2 процента и рост показателей таможенной стоимости, что может свидетельствовать об эффективности деятельности таможенных органов.

"Хорошее администрирование", - заметил Путин. "В целом в результате всех видов таможенного контроля нами довзыскано свыше 50 млрд рублей", - продолжил Булавин.

Глава ФТС рассказал о ходе масштабной реформы по созданию центров электронного декларирования. "Сейчас сколько примерно от общего объема через эти центры идет?" - спросил президент. "Сейчас 65 процентов", - последовал ответ. А в 2020 году будет 95 процентов.

Всего планируется 16 центров по всей стране. До реформы было свыше 600 мест таможенного оформления, и все они, как правило, в помещениях, принадлежавших бизнесу. Уже создано уже 12 центров. "Бизнесу скажете "спасибо", они уже этим заниматься не будут", - заметил Путин.

Глава ФТС рассказал о том, чего уже удалось достичь: повысилась управляемость таможенными органами, стало больше единообразия в принятии выпускающими инспекторами решений по декларациям, и сами инспектора стали более независимыми и объективными. "Нам удалось разорвать личный контакт выпускающего инспектора и декларанта и существенным образом уменьшить коррупционные риски. В конечном счете это привело к увеличению таможенных платежей", - заметил он.

Реформа и уровень цифровизации позволили автоматизировать некоторые таможенные процедуры и процессы. Сейчас 85 процентов электронных деклараций по экспорту регистрируется автоматически, и 38 процентов из них автоматически выпускаются, рассказал Булавин. "По импорту картина немножко другая и поскромнее выглядит, поскольку там есть свои особенности, но 45 процентов деклараций автоматически регистрируется и 48 процентов автоматически выпускается", - добавил он. Причем время на автоматическую регистрацию - две минуты, на автоматический выпуск - три минуты. "Таким образом, для безрисковых поставок время таможенного оформления составляет пять минут", - подсчитал глава ФТС.

Основа для цифровизации и автоматизации - Единая информационная система таможенных органов: благодаря ей можно поддерживать процесс оформления в течение суток. Если будет остановка хотя бы на час, на границах вырастают очереди, пояснил докладчик.

У ФТС есть автоматический доступ к информационным ресурсам 32 федеральных органов власти. "Обмен идет нормально?" - спросил президент. "Ответ на запрос составляет 30 секунд, - сказал Булавин. - Мы ежегодно формируем к информационным ресурсам других федеральных органов исполнительной власти 20 млн запросов, и в свою очередь к своим ресурсам получаем 6 млн запросов. Для примера могу сказать: время, необходимое для списывания денежных средств со счетов декларантов, - 6,5 секунд. Время проверки таможенной электронной декларации на иски - 3 секунды".

"В прошлом году вы приняли решение о создании большого центра обработки данных для Федеральной таможенной службы. Мы этот процесс начали. Вопрос по финансированию решен, по земельному участку решен, по подключениям решен. В следующем году начинаем строительство, а дальше оснащение этого центра", - доложил глава ФТС. Все будет готово к 2024 году.