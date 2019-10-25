Путин не будет встречаться с Бутиной

В планах и графике президента нет встречи с Марией Бутиной после возвращения ее из США в Россию.

Напомним, Бутину осудили в США, обвинив в работе незарегистрированным иноагентом. Девушка признала свою вину и получила 18 месяцев заключения вместо грозивших ей многих лет. В Москву она может прилететь уже в субботу - срок заключения истекает сегодня.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "в планах нет такой встречи". "А почему он должен встречаться с Марией Бутиной?" - задал встречный вопрос представитель Кремля.