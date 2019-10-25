Путин подчеркнул роль СМИ в противостоянии пропаганде

Президент России приветствовал участников и гостей Всемирного конгресса русской прессы.

"Ваши регулярные встречи собирают вместе представителей СМИ, аудиторию которых составляют миллионы соотечественников, проживающих за рубежом. Ваши зрители, слушатели и читатели сохраняют тесные связи с Россией, бережно относятся к родной культуре, истории, традициям", - отметил в телеграмме Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул мощный консолидирующий и просветительский потенциал СМИ. "Вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России", - оценил он.

"Важно, что ваша деятельность способствует упрочению позиций русского языка в мире", - считает Путин.