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Проект: В регионах

Игорь Артамонов дал старт строительству завода "Сингента" в ОЭЗ Липецк

Церемония закладки первого камня в основание завода компании «Сингента» состоялась на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». «Сингента» - один из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний. В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор компании «Сингента» Джонатан Браун и директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Игорь Артамонов поблагодарил инвестора за доверие и выбор площадки для строительства завода в Липецкой области. «Радует, что мировой лидер выбрал именно елецкую площадку особой экономической зоны. Это говорит о доверии инвесторов к федеральной и региональной власти. Новый завод – это, во-первых, рабочие места, во–вторых, развитие особой экономической зоны. Надеемся, что за «Сингентой» придут и другие компании. Ждем новых предложений», - сказал Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов встретился с перспективными управленцами

Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей, будет создано более 40 рабочих мест. Первая фаза проекта предполагает производство средств для защиты растений с общим годовым объемом 5 млн. литров. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Компания «Сингента» образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства «Сингенты» открыты в 90 странах мира. На сегодняшний день «Сингента» предлагает сельхозпроизводителям не только широкий выбор семян ключевых полевых культур российского региона — подсолнечника, кукурузы — и богатый ассортимент средств защиты растений, но также комплексные программы профессиональной защиты.

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