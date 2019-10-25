Москвичи проголосуют за благоустройство детских площадок на портале "АГ"

На "Активном гражданине" началось голосование за благоустройство детских площадок. Как сообщает официальный портал мэра Москвы, оно будет состоять из нескольких вопросов.

В первом нужно выбрать оборудование, которое они хотели бы видеть на площадке у своего дома. Это могут быть "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели", "Интерактивные элементы", "Арт-объекты (фигуры и кочки)", "Отдельные игровые элементы", "Лавки и пуфы". Можно выбрать одну категорию, несколько разных или сразу все.

Затем участники проголосуют за оборудование, по их мнению, приоритетное, которое стоит включить в каталог благоустройства. Тут может быть выбрать можно до пяти вариантов. Последний вопрос - о районе, в котором живет опрашиваемый.