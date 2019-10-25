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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Открылся первый в России центр профмастерства педагогов

Текст: Ксения Колесникова
В Московской области в рамках нацпроекта "Образование" открылся первый в России Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов. Его запустили на базе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета.
Фото: Ксения Колесникова/РГ Фото: Ксения Колесникова/РГ
Фото: Ксения Колесникова/РГ

Мастер-классы, воркшопы и тренинги для учителей здесь проходят в стиле хай-тек. Футуристичные аудитории-трансформеры с современной "начинкой": от цифровых микроскопов до нейроинтерфейсов для тренировки внимания детей. От 3d-очков до серьезной соревновательной робототехники. А еще - тематические модули "Как решать конфликты в школе", "Как работать с жалобами родителей", "Ментальная математика", "Программирование", "Проектная работа со школьниками", "Финская методика обучения", "Как повысить концентрацию ребенка на уроке" и другие, - здесь учитель может познакомиться с самыми эффективными педагогическими "новинками" и методиками. Плюс - обсудить с коллегами наболевшие проблемы и острые школьные вопросы.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Образовательный проект "5-100" ждет перезагрузка

"Это первый центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, который открылся в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование", - рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. - Выделены большие бюджетные средства. До конца года мы должны построить почти 50 таких центров по всей стране, а к 2024 году их должно быть 225. И мы параллельно строим центры оценки качества профессионального мастерства и квалификаций педагогов - их должно быть около 80. Для меня очень важно, что первый в России центр открылся на базе Коломенского социально-гуманитарного университета. Здесь есть кадры и есть силы, и не только полностью обновленная инфраструктура, но и новое оборудование, которое будет отвечать запросам педагогов будущего и наших детей. Я очень дотошно проверяю то, что происходит. Мое впечатление - идет реальная работа".

Фото: iStock
Названы способы повысить интерес детей к учебе

Напомним, в рамках нацпроекта "Образование", не менее 50% учителей должны быть вовлечены в национальную систему профессионального роста. В 2019 году уже 16 тысяч учителей пройдут курсы профмастерства. Задача - познакомить педагогов с самыми современными образовательными тенденциями, сделать этот процесс максимально интересным. Кроме Московской области, первые центры профмастерства педагогов появятся уже в этом году в Республике Адыгея, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Тульской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарской республике и республике Мордовия.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Коломна Реформа образования
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