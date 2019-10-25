Под Можайском открыли мемориал, который помогала восстанавливать "РГ"

У деревни Ельня, что находится в Можайском округе Подмосковья, после капитальной реконструкции открыли воинский мемориал в честь советских солдат, погибших здесь в 1941 году. Его реконструировали по инициативе местных жителей и главного управления по информационной политике Московской области на благотворительные средства.

Реконструкцию закончили как раз к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В октябре 1941-го столицу спасали именно здесь - у Ельни. Деревня расположена на Минском шоссе, а эта трасса, по задумке немецкого командования, должна была стать главным стратегическим направлением при наступлении на Москву. У Ельни, на переднем крае Можайского укрепрайона немецким захватчикам противостоял батальон капитана Романова из 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Бойцы шесть дней сдерживали натиск противника, у которого были и численное, и техническое превосходство. Потом оборона была прорвана, но выигранное время позволило нашим войскам укрепить подступы к Москве.

Практически все защитники Ельни погибли. В 2004 году поисковый отряд "Рубеж" можайского отделения общественной организации "Боевое братство" впервые поднял с мест боев незахороненные останки советских солдат. С того времени на местном мемориальном кладбище были захоронены останки 123 красноармейцев.

А сам мемориал начали реставрировать в прошлом году. Отрадно признать, что в числе благотворителей, чьи взносы позволили обновить воинский памятник, была и "Российская газета". "Благое дело мы совершили вместе, - отметила министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина на открытии мемориала. - хочу пожелать всем присутствующим, особенно молодежи, не забывать те трагические и победоносные дни". К слову, этот мемориал - далеко не первый военный памятник в Подмосковье, обновленный вскладчину. За 10 лет в области таким образом восстановлены 10 воинских захоронений.