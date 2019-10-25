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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о поддержке развития IT-технопарков в столице

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Михеев
IT-индустрия в столице с каждым годом занимает все более прочные позиции на рынке. Многие компании и кластеры получают статус технопарков, что дает им дополнительный импульс к развитию. Получила минувшим летом такой статус и головная производственная площадка крупного российского IT-холдинга IBS Group "Горизонт".

"IT-отрасль с каждым годом набирает обороты. Ее значение в жизни города растет. В этом году объем отрасли составит около 4 триллионов рублей. Это космические цифры", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев технопарк.

По словам градоначальника, сейчас в IT-сфере занят каждый десятый москвич, а количество вакансий за год увеличилось на 25%.

"Мы поддерживали и будем поддерживать развитие технопарков в целом и IT-технопарков в частности. Надеюсь, что предоставляемые льготы помогут вам в развитии", - сказал мэр, отметив, обращаясь к работникам технопарка. Он подчеркнул, что для специалистов важно создавать комфортные условия работы.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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IBS Group уже подарило Москве множество инновационных разработок и стало стратегическим партнером столичного правительства. В частности, именно здесь были созданы автоматизированная система управления бюджетным процессом (АИС УБП), объединяющая лицевые счета более 2,4 тысячи городских организаций, и автоматизированная система управления городскими финансами (АИС ГФ). Экономический эффект от перехода к безбумажному обмену данными уже оценивают в 361 миллион рублей.

Кстати, хорошо знакомый жителям столицы портал "Душевная Москва", с помощью которого волонтеры и НКО взаимодействуют с властями, тоже создавался в стенах IBS.

В прошлом году выручка московских IT-компаний увеличилась на 7,4% по сравнению с 2017 годом. Она составила 3,8 триллиона рублей - это 70% от суммарного показателя по России. В этом же году рост, как ожидается, составит 7,5%. Это означает, что столичные IT-компании заработают более 4 триллионов рублей.

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