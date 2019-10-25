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25.10.2019 19:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Текст: Максим Домчев
Фото: Harry How/Getty Images Фото: Harry How/Getty Images
Фото: Harry How/Getty Images

Неизвестный в четверг в одном из московских отелей бросил бутылку в бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора во время его выхода к СМИ, сообщает РИА Новости. Причиной тому называют резкие высказывания ирландца в отношении Дагестана.

Фото: Reuters.
Макгрегор хочет реванша с Хабибом в России

В четверг на пресс-конференции в Москве Макгрегор позволил себе нелицеприятно высказаться в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и его родного края - Дагестана. Уже к вечеру к столичному отелю, где остановился Макгрегор, начали приезжать недовольные его словами люди, которые хотели лично пообщаться с ирландским спортсменом.

В пятницу Макгрегор провел вторую встречу с прессой, во время которой один из гостей мероприятия бросил в ирландца бутылку. Однако боец ММА оказался готов к такому шагу и увернулся от летящего в него предмета. Нарушителя порядка тут же вывели из зала.

В то же время до сих пор около отеля находятся около 100 человек, среди которых есть поклонники ирландца и те, кто возмущен его высказываниями. За всем происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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