В районе Царицыно в Москве объявили карантин по бешенству

На территории района Царицыно в Москве выявлено животное, заболевшее бешенством. До 25 декабря 2019 года в районе введен карантин по этому заболеванию. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До 25 декабря в районе запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить кошек и собак за пределы территории.

Напомним, что до 5 ноября действует карантин на территории поселения Краснопахорское в ТиНАО. Между тем, по данным комитета ветеринарии Москвы, постепенно сокращается количество зарегистрированных случаев заболевания животных этим опасным заболеванием.

Как напомнили "РГ" в комитете по ветеринарии, в течение 2019 года проводились мероприятия по раскладке оральной вакцины против бешенства на особо охраняемых природных и зеленых территориях, а также в лесопарковых зонах столицы. Всего разложено более 55 тыс. доз вакцины на площади более 700 кв. км. Что касается домашних животных, за 9 месяцев 2019 года в столице в рамках мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством привито более 380 тысяч четвероногих.