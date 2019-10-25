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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже открылась выставка "джазовой эротики"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Серию линогравюр под названием "Музыка и женщины" представил молодой воронежский график Денис Булавинцев в рамках фестиваля "Джазовая провинция". Цветные оттиски можно бесплатно увидеть в книжном клубе "Петровский" до 8 ноября.
Фото: Андрей Парфенов / РГ Фото: Андрей Парфенов / РГ
Фото: Андрей Парфенов / РГ

Прекрасные дамы томно обнимают саксофон, страстные кавалеры увлеченно бьют по клавишам - в скрещенье нот, ног и судеб Булавинцев, кажется, нашел метафору творчества как такового. Но сама история появления работ заставляет, конечно, думать в первую очередь про "весь этот джаз".

- Порисовать на тему такой музыки мне предложил еще в 2016 году продюсер "Джазовой провинции" в Воронеже Александр Лукинов. Я довольно долго, около года, думал над концепцией проекта, потом делал эскизы. К фестивалю-2018 закончить гравюры не удалось, и мы не стали спешить, - рассказал художник.

Фото: Сергей Мардело
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Денис работает в трудоемкой технике линогравюры. В столице Черноземья ее используют немногие. Любой оттиск можно приобрести, правда, на активность покупателей Булавинцев не слишком рассчитывает: это в Москве посетитель вернисажа может, поддавшись впечатлению, достать из кармана пару тысяч рублей и тут же "застолбить" понравившуюся работу. Воронежцы предпочитают просто любоваться.

- Всего получилось 12 листов - по числу музыкальных полутонов. Есть крупные картинки, есть просто виньетки. Если обходить выставку по часовой стрелке, можно прочесть ее как историю любовников - от прелюдии до тривиальной перепалки с перетягиванием одеяла на себя. Но можно придумать и другой сюжет…

Пробудить фантазию поможет джаз. В книжном клубе состоится три фестивальных концерта: джем 30 октября, выступление студентов музыкального колледжа имени Ростроповичей и студии Игоря Файнбойма 1 ноября и, наконец, 7-го - вечер в трех отделениях с гитаристом Алексеем Стрельниковым ("Allestrro"), квартетом Ильи Алехина и Андрея Дудченко и джаз-рок бэндом Сергея Шарапова.

- Мы хотим дать возможность публике послушать воронежских мастеров разных поколений, которые так или иначе занимаются импровизационной музыкой, - отметил Александр Лукинов. - Одна из задач фестиваля - формировать в городе джазовую среду. Уже шесть лет как возобновилась работа профильного отделения в музыкальном колледже, появился свой биг-бэнд у филармонии (его концерт пройдет в клубе "Аура" 4 ноября). Ребята вышли на хороший уровень!
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В рамках "Джазовой провинции" в Воронеже запланировано также три больших концерта в зале филармонии. Так, 26 октября публику ждет чарующее акапельное пение The Georgian Six (Грузия) и "классический" танцевальный джаз от оркестра Петра Востокова (Москва).

Шестого ноября выступят гости из США (великолепная Ив Корнелиус и поющие в стиле парижских кабаре Sweet Megg & The Wayfarers), а также основатель фестиваля пианист Леонид Винцкевич с землячкой - курской вокалисткой Ксенией Коробковой - и постоянными партнерами по сцене: американским ударником Джоэлом Тейлором и британским контрабасистом Стивом Кершоу. Виолончелист Борис Андрианов познакомит воронежцев с участниками проекта "Поколение звезд".

Ну а 8 ноября станет вечером контрастов - традиционный джаз от Мишель Уолкер и квартета Алексея Черемисинова, заводное буги-вуги немецкого пианиста Йорга Хегеманна, модерновый дуэт саксофониста Пауля ван Кеменаде и "электронщика" Йоханнеса Тиммерманса из Нидерландов, а также "мультинациональный" джаз от The Change, где играют музыканты из Великобритании, Чили, Индонезии и России.

Воронежцы смогут посетить бесплатные встречи с некоторыми гостями фестиваля и разобраться в истории джаза с главным редактором Jazz.ru Кириллом Мошковым.- Конечно, американский репертуар всегда был важнейшим в джазе. Но с самого начала было очевидно и явное влияние европейской музыки - в том числе русской. Музыкальные педагоги из России воспитали множество важнейших джазовых исполнителей в США. А в основе джазовой педагогики и теории джазовой импровизации лежали работы выходцев из нашей страны, - анонсирует он свою лекцию.

Справка "РГ"

Передвижной фестиваль "Джазовая провинция" был создан в 1996 году курским пианистом и композитором Леонидом Винцкевичем. Ежегодно его посещает от 10 до 20 тысяч зрителей. В этом году около 70 музыкантов проедет по 10 городам Центральной России. Подробная программа фестиваля в Воронеже - на jazzvrn.ru. Справки по телефону (473) 230-0-230.

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