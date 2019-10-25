Новости

Появились новые кадры из "Ведьмака". Они понравятся не всем 20:21
Во Владимире двух школьниц обвинили в нападении на людей 20:11
Арест акций проектной компании не остановит "Турецкий поток" 19:42
Беларусь отреагировала на появление танков США у своих границ 19:40
Женщина-водитель спровоцировала ДТП с участием семи машин в Москве 19:29
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли 19:23
Солдат, расстрелявший военнослужащих в Забайкалье, отслужил 4 месяца 19:16
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле 19:11
"Убийца "Патриота" вернется в Россию под названием Haval H5 19:10
В России представили прототип облегченного доверенного планшета 19:06
Лавров прокомментировал освобождение Бутиной 19:00
В двигатель вылетавшего из Москвы самолета попала птица 18:52
Премьер Казахстана объявил о необходимости отменить роуминг в рамках ЕАЭС 18:36
РФ направила Эстонии ноту из-за сноса памятника советским солдатам 18:33
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС 18:28
В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка 18:25
В Херсонесе отреставрируют купель, где мог креститься князь Владимир 18:05
Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком 18:00
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жуков 17:57
СК завел дело после убийства военным восьмерых сослуживцев в Забайкалье 17:31
Диетолог рассказала о пользе и вреде тыквы 17:28
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe 17:27
Наиль Латыпов назначен послом РФ в Малайзии 17:23
Сергей Сельянов поделится опытом с молодыми кинематографистами 17:19
Песков прокомментировал кредитные планы Минска 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
25.10.2019 20:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимире двух школьниц обвинили в нападении на людей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следователи Владимирской области возбудили четыре уголовных дела в отношении двух школьниц 15 и 16 лет. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст 30 и частью 2 ст 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный группой лиц), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, нападения произошли 26 сентября на улицах Владимира. Установлено, что утром девушки, находясь в состоянии опьянения, напали на девочку, которая шла в школу. Одна из девушек схватила школьницу за волосы и швырнула на асфальт, после чего у девочки похитили деньги и мобильный телефон.

Фото: iStock
Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком

Всего в течение одного часа (с 7.00 до 8.00) подозреваемые напали еще на четырех прохожих женщин разного возраста. Они пытались вырвать у них сумки с деньгами и телефонами. Защита потерпевших и реакция свидетелей позволили жертвам убежать от нападавших.

Мать пострадавшей девочки немедленно обратилась в полицию, благодаря чему подозреваемых девушек удалось оперативно задержать. В ходе следствия выявились и остальные эпизоды. Все пострадавшие уже дали показания.

Следователи установили, что 15-летняя подозреваемая воспитывалась в детском доме, куда ее направили после смерти отца. Она 16 раз сбегала из учреждения. Согласно характеристике, девушка склонна к девиантному поведению, плохо поддается обучению и состоит на учете  в органах системы профилактики. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вторая подозреваемая девушка воспитывается в неполной семье. Сейчас она находится под контролем матери и органов системы профилактики.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Шойгу: Выход США из ДРСМД спровоцирует гонку вооружений в Европе и Азии
Песков прокомментировал кредитные планы Минска
Арест акций проектной компании не остановит "Турецкий поток"
В Волгограде арестован подозреваемый в хищении данных клиентов банка