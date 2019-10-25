Во Владимире двух школьниц обвинили в нападении на людей

Следователи Владимирской области возбудили четыре уголовных дела в отношении двух школьниц 15 и 16 лет. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 ст 30 и частью 2 ст 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный группой лиц), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, нападения произошли 26 сентября на улицах Владимира. Установлено, что утром девушки, находясь в состоянии опьянения, напали на девочку, которая шла в школу. Одна из девушек схватила школьницу за волосы и швырнула на асфальт, после чего у девочки похитили деньги и мобильный телефон.

Всего в течение одного часа (с 7.00 до 8.00) подозреваемые напали еще на четырех прохожих женщин разного возраста. Они пытались вырвать у них сумки с деньгами и телефонами. Защита потерпевших и реакция свидетелей позволили жертвам убежать от нападавших.

Мать пострадавшей девочки немедленно обратилась в полицию, благодаря чему подозреваемых девушек удалось оперативно задержать. В ходе следствия выявились и остальные эпизоды. Все пострадавшие уже дали показания.

Следователи установили, что 15-летняя подозреваемая воспитывалась в детском доме, куда ее направили после смерти отца. Она 16 раз сбегала из учреждения. Согласно характеристике, девушка склонна к девиантному поведению, плохо поддается обучению и состоит на учете в органах системы профилактики. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вторая подозреваемая девушка воспитывается в неполной семье. Сейчас она находится под контролем матери и органов системы профилактики.