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25.10.2019 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Женщина-водитель спровоцировала ДТП с участием семи машин в Москве

Автомобильная авария с участием семи машин произошла в пятницу на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело

ДТП произошло в районе 16:40 по московскому времени на пересечении улиц Производственной и Авиаторов. Женщина, управляя автомобилем марки Skoda, совершила маневр и врезалась в автобус. Затем произошло еще несколько столкновений машин. Всего в аварии оказались задействованы семь единиц транспорта, уточнили в столичном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, женщине-водителю стало плохо за рулем. "В результате аварии она погибла, еще один человек, пешеход, пострадал", - заявили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все ее обстоятельства и причины происшествия. После аварии движение по Производственной улице было полностью перекрыто.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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