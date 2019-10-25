Женщина-водитель спровоцировала ДТП с участием семи машин в Москве

Автомобильная авария с участием семи машин произошла в пятницу на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

ДТП произошло в районе 16:40 по московскому времени на пересечении улиц Производственной и Авиаторов. Женщина, управляя автомобилем марки Skoda, совершила маневр и врезалась в автобус. Затем произошло еще несколько столкновений машин. Всего в аварии оказались задействованы семь единиц транспорта, уточнили в столичном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, женщине-водителю стало плохо за рулем. "В результате аварии она погибла, еще один человек, пешеход, пострадал", - заявили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все ее обстоятельства и причины происшествия. После аварии движение по Производственной улице было полностью перекрыто.