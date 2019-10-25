На Сахалине открыли памятник Верещагину из "Белого солнца пустыни"

Памятник главным героям культового советского фильма "Белое солнце пустыни" - Верещагину и Петрухе - открыли в Южно-Сахалинске.

"Событие приурочили ко Дню сотрудников таможни, который отмечается в России 25 октября", - передает канал ОТР.

Автором стал скульптор из подмосковного Жуковского, а эскиз создал один из сотрудников сахалинской таможни. Горожане уже оценили скульптуру. Говорят, что автору удалось передать характеры и образы героев кинокартины.

"Белое солнце пустыни" - советский художественный фильм режиссера Владимира Мотыля - повествует о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова, который в годы гражданской войны спасает женщин из гарема бандита Абдуллы.

Персонаж Павел Верещагин олицетворяет собой положительный образ русского таможенника, военнослужащего Российской империи. Именно ему принадлежит фраза, ставшая крылатой: "Я мзду не беру - мне за Державу обидно!"