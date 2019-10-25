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25.10.2019 08:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Причину смерти ребенка на борту самолета в Хабаровск выяснят в Москве

Текст: Юлия Гарднер

Медицинские документы ребенка, скончавшегося во время рейса Петропавловск-Камчатский - Хабаровск, отправят в Москву на независимую экспертизу. Такое решение приняли в минздраве Камчатского края в рамках проводимой служебной проверки. Экспертиза покажет, в полном ли объеме малышу оказали медпомощь и правильно ли выбрали тактику транспортировки.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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В минздраве также рассказали о действиях врачей, сопровождавших ребенка в полете.

"Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно", - приводятся на сайте правительства края слова главы регионального минздрава Елены Сорокиной.

Она уточнила, что при снижении состояние младенца ухудшилось, появилась дыхательная недостаточность. Чтобы не прерывать подачу кислорода, врач воспользовался мешком Амбу, куда подключил дополнительный баллон. После замены трубки, через которую в легкие ребенка поступал кислород, его снова перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.

Сорокина уточнила, что ребенок родился на 27 неделе беременности, недоношенным, с пороком развития сердечно-сосудистой системы. На операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии его повезли, когда он окреп.

Напомним, трехмесячный мальчик скончался 9 октября, при перелете с Камчатки в Хабаровск. По словам матери ребенка, к трагедии привела нехватка лекарств и кислорода.

Доследственную проверку ведет также ДВСУТ СК РФ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДФО Хабаровский край Хабаровск
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