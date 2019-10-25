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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Якутии добыли самый крупный за последние годы алмаз в 230 каратов

Текст: Екатерина Призова
Фото: АЛРОСА Фото: АЛРОСА
Фото: АЛРОСА

На трубке Удачная в Якутии добыли уникальный алмаз массой 232,4 карата.

Редкую находку сделали 19 октября. "Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный здесь более чем за три года", - сообщает пресс-служба предприятия АЛРОСА.

Фото: Алроса
В Якутии нашли алмаз-матрешку

Алмаз октаэдрической формы, имеет желтоватый оттенок. На его поверхности есть природный и техногенные сколы.

"Такие крупные кристаллы ювелирного качества - большая редкость. В нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два камня свыше 200 каратов", - говорит заместитель гендиректора добывающей компании Евгений Агуреев.

Кстати, Удачная в этом году преподносит уже второй сюрприз: в январе здесь добыли другой крупный алмаз - его масса была 191,46 карата.

Кстати

Кимберлитовая трубка с начала разработки в 1967 году принесла сотни крупнейших алмазов. Только за 9 месяцев текущего года на Удачной добыли 2,385 миллиона каратов алмазов.

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