В Забайкалье восемь человек погибли при стрельбе в воинской части

В Забайкальском крае на территории военной части произошла стрельба. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в результате ЧП погибли восемь человек.

По информации агентства, инцидент произошел в воинской части ЗАТО Горный Улетовского района края в 18.20 по местному времени. Военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия. В результате погибли восемь человек, еще двое пострадали. Они получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что среди погибших есть военнослужащие срочной службы. По предварительным данным, причиной стал нервный срыв военнослужащего. В Минобороны подчеркнули, что срыв произошел на почве личных проблем солдата и никак не связан с прохождением военной службы.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, нападавший обезврежен. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны РФ.