Еще на 20 самарских предприятиях результативно завершится нацпроект

В Самарском регионе активно продолжается очный отбор предприятий для участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Сегодня министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и замруководителя регионального центра компетенций (РЦК) Евгения Шабанова провели аудит производственной площадки Сокского карьероуправления.

В Самарской области полным ходом идет очный отбор предприятий для участия в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Фото: Правительство Самарской области

К слову, это крупнейшее подобное добывающее предприятие в регионе. Объемы его производства составляют около полутора миллиона тонн щебня и песчанно-щебеночных смесей в год. Но эксперты РЦК уверены, что добычу можно нарастить, причем имеющимися мощностями, без дополнительных инвестиционных трат. И сегодня во время первого этапа очного отбора тренеры РЦК указали на "узкие места", которые, скорее всего, и сдерживают роста производительности труда.

- Конечно, надо разбираться еще более детально в этом вопросе, анализировать данные по загрузке оборудования, по объемам добычи, по объемам хранения запасов и по сбыту, - пояснила заместитель руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Евгения Шабанова.

Именно над производственными потоками предстоит совместно поработать экспертам центра и специально сформированной на предприятии команде из действующих сотрудников. Как показала практика на уже работающих в рамках нацпроекта предприятиях, внедрение принципов бережливого производства тут же отражается на увеличении объемов продукции и выручки компании.

Генеральный директор АО "Сокское карьероуправление" Дмитрий Радушев рассчитывает подтянуть производительность труда на родном предприятии не только за счет наведения порядка - перехода на бережливое производство.

- В первую очередь надо улучшить наш человеческий потенциал, мы рассчитываем повысить квалификацию наших сотрудников по самым современным действующим системам переобучения, - пояснил он.

В дальнейшем затраты предприятия на обучение специалистов компенсируют из казны, как участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Таким образом компания получает не только улучшенную логистику, настроенные, как часы, производственные потоки, но и конкурентных специалистов.

Напомним, что заявки для участия в нацпроекте подали около 80 предприятий среднего и крупного бизнеса Самарской области. Планируется, что до 2024-го года нацпроектом будут охвачены около 250 предприятий региона. Сейчас принципы бережливого производства внедряются в 50 компаниях.

Компетентно

Михаил Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области:

- Проекты уже реализованы на 12 предприятиях. Все эти компании показывают рост производительности, причем, хороший рост, отвечающий целевым критериям - не менее 10 процентов в первый год их работы. В ближайшее время проект завершится еще на 20 самарских предприятиях.