Huawei может начать тестировать свое ПО в России

Компания Huawei прорабатывает возможность создания лаборатории для тестирования своего программного обеспечения в одном из регионов России. Конкретно речь идёт о Приволжском федеральном округе.

Как сообщается, это необходимо, чтобы адаптировать китайскую продукцию для российского рынка и других стран.

Huawei заинтересована в том, чтобы продемонстрировать свою продукцию как соответствующую всем нормам безопасности той страны, в которой используют продукт, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию своего источника в Китае.

Вопрос создания лаборатории может решиться в следующем году во время третьего Саратовского экономического форума, куда была приглашена и Huawei.