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25.10.2019 23:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Huawei может начать тестировать свое ПО в России

Текст: Екатерина Ясакова

Компания Huawei прорабатывает возможность создания лаборатории для тестирования своего программного обеспечения в одном из регионов России. Конкретно речь идёт о Приволжском федеральном округе.

Фото: Huawei
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Как сообщается, это необходимо, чтобы адаптировать китайскую продукцию для российского рынка и других стран.

Huawei заинтересована в том, чтобы продемонстрировать свою продукцию как соответствующую всем нормам безопасности той страны, в которой используют продукт, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию своего источника в Китае.

Вопрос создания лаборатории может решиться в следующем году во время третьего Саратовского экономического форума, куда была приглашена и Huawei.

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