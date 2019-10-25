Михаил Игнатьев встретился с учениками детского центра "IT-Куб"

В ходе рабочей поездки в Канаш глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил Центра цифрового образования детей "IT-Куб. Канаш", созданный на базе местного педагогического колледжа.

Центр образован в этом году в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" и является площадкой дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В настоящее время ребятам преподают навыки программирования. Обучение ведется по направлениям "программирование на Python" и "мобильная разработка". В дальнейшем планируется обучение по 7 направлениям, востребованным в этой сфере.

На двух этажах здания ведутся ремонтные работы. По словам директора Канашского педагогического колледжа Геннадия Косолапова, центр полностью планируют открыть в декабре наряду с другими центрами цифрового образования "IT-Куб" по всей России.

Косолапов также рассказал, что количество желающих поступить в центр постоянно растет.

- В этом учебном году планируем обучить 400 детей. С ребятами занимаются 12 наставников, 10 из которых прошли обучение в Сколково, - добавил он.

Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что обучение в "IT-Куб" открывает перед ребятами широкие возможности для дальнейшего профессионального и личностного развития.

- Это самое инновационное обучение. На приобретение современного высокотехнологичного оборудования и капитальный ремонт Центра направляем более 42 миллионов рублей. Главное, есть соответствующие преподаватели и увлеченные дети, - сказал Игнатьев.

Объем федеральной субсидии на приобретение современного высокотехнологичного оборудования для Центра цифрового образования детей "IT-Куб. Канаш" составил 12,4 миллиона рублей.

Закуплены компьютеры, ноутбуки, шлемы виртуальной и дополненной реальности, наборы базовой и промышленной робототехники, профильное оборудование по системному администрированию и современное презентационное оборудование. Из республиканского бюджета на капитальный ремонт Центра выделено почти 30 миллионов рублей.