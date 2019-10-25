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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саратовский малый бизнес в рамках нацпроекта привлек 2,7 млрд рублей

По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" саратовские предприятия привлекли более 2,7 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта предприниматели могут воспользоваться различными видами господдержки.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Как отметила министр экономического развития региона Юлия Швакова, одна из самых востребованных мер господдержки - льготное финансирование.

По программе Минэкономразвития РФ для микробизнеса доступны льготные целевые кредиты от 500 тысяч рублей. Данные средства предоставляются уполномоченными банками на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств под 8,5 процентов. Саратовские предприниматели за 7 месяцев этого года по этой программе привлекли в экономику своих предприятий 1,7 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Кроме того, за 9 месяцев областным гарантийным фондом предоставлено более 60 поручительств бизнесу на 310,2 миллионов рублей. Это позволило саратовским предпринимателям привлечь еще 849,4 миллиона рублей кредитных ресурсов.

Также предпринимателям областным Фондом микрокредитования выдано 100 микрозаймов на сумму 155,6 миллионов рублей. Почти 38 процентов таких льготных кредитов получили предприятия сельского хозяйства.

В регионе активно развивается и сервисная модель оказания услуг бизнесу.

- На площадке областного бизнес-инкубатора создан центр "Мой бизнес", объединяющий услуги всей инфраструктуры поддержки предпринимательства. С июня этого года клиентами центра стало 1087 субъектов малого и среднего бизнеса и 744 физических лиц, - рассказала Юлия Швакова.

Помимо этого, в Саратовской области работает Центр поддержки экспорта. С начала года он оказал услуги 223 предприятиям малого и среднего бизнеса. При поддержке центра саратовские предприниматели приняли участие в 7 образовательных семинарах и 6 конгрессно-выставочных мероприятиях. Это позволило саратовскому бизнесу заключить 55 экспортных контрактов на 35,8 миллионов долларов США.

Для привлечения новых участников в предпринимательскую деятельность региональные власти вместе с общественной организацией "Опора России" реализуют специальную программу, по которой в этом году обучение пройдет полторы тысяч человек.

Также областным министерством экономического развития в рамках Upgrade-лаборатории проводятся консультации с предпринимателями, которые позволяют выработать необходимые меры по снижению административной нагрузки на бизнес.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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