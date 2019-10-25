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25.10.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при пожаре в доме погибла девятилетняя девочка

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

При тушении пожара в садовом домике в Кушнаренковском районе пожарные обнаружили тело ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
В Башкирии при пожаре погибли три человека

Сообщение о возгорании поступило около девяти утра по московскому времени в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ. Горел двухэтажный садовый дом размером шесть на шесть метров в садовом товариществе "Якорь".

Приехавшие на место пожарные за несколько минут локализовали пожар, а еще через десять минут ликвидировали открытое горение. После этого они обнаружили в доме погибшую девочку 2010 года рождения.

Сейчас следственно-оперативная группа и специалисты ГУ МЧС по РБ устанавливают причины и обстоятельства пожара.

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