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25.10.2019 11:46
Проект: В регионах

В Чувашии увеличили финансирование госпрограмм

Текст: Сергей Кирсанов
В бюджет Чувашии на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов внесены изменения, в соответствии с которыми увеличивается финансирование ряда государственных программ республики.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Основной объем средств будет выделен на программу "Социальная поддержка граждан".

Как сообщил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев, дополнительное финансирование направляется на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Кроме того, увеличиваются расходы на предоставление полной денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения программного гемодиализа и обратно, а также на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания.

Общий объем финансирования госпрограммы, содержащей также мероприятия нацпроекта "Демография", до 2035 года составит 122,2 миллиарда рублей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что каждый рубль должен быть направлен в адрес получателей своевременно и без сбоев. Глава республики напомнил, что только в 2019 году на социальную политику предусмотрено более 14 миллиардов рублей.

Для примера, в рамках федерального и регионального проектов "Старшее поколение" на приобретение 30 единиц автотранспорта для центров социального обслуживания населения направлено 43,7 миллиона рублей. В частности, приобретены 9 автомобилей со спецподъемниками для маломобильных граждан пожилого возраста, передвигающихся на колясках.

Одно из направлений использования данных машин - повышение доступности медицинского обследования пожилых маломобильных сельских жителей.

- Транспорт должен использоваться эффективно. Необходимо сделать качественную маршрутизацию. Эти машины не должны стоять как мертвый капитал, 15-18 часов в сутки должны работать, - сказал Игнатьев.

Кроме того, увеличено финансирование программ "Содействие занятости населения", подпрограммы "Безопасный труд", а также по направлению подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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- На содействие занятости населения направляем огромные средства. Тех, кто по разным причинам увольняется и встает на учет в службу занятости, надо своевременно переобучить за счет программ. Важно, чтобы они получили дополнительную компетенцию и своевременно трудоустроились. Отраслевые министры должны определиться, по каким организациям есть угрозы сокращения, и принять превентивные меры, - отметил глава Чувашии.

Объемы программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019 год увеличены на 214,4 миллиона рублей и достигли 18 миллиардов 862 миллионов рублей.

По словам вице-премьера, министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова, в сравнении с началом 2019 года рост составил 8,4 процента или 1 миллиард 463 миллиона рублей. Таким образом дефицит программы снизился в 20 раз. По мнению министра, выделяемые средства позволят обеспечить жителей республики гарантированным объемом оказания медицинской помощи.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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