Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком

В Нижнекамском районе Татарстана мужчина уколол наркотиком 32-летнюю женщину во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, женщина обратилась в полицию 23 октября. Она сообщила, что вечером во время прогулки с дочерью в парке она познакомилась с неизвестным мужчиной. Он завел с ней разговор, а потом проследовал с ними до дома. У подъезда молодой человек приобнял женщину одой рукой, а второй ввел ей в ногу инъекцию неизвестного вещества. Женщина закричала, и мужчина убежал.

Медицинское освидетельствование показало, что женщине ввели морфин. Злоумышленника удалось задержать в ходе оперативных мероприятий. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее был дважды судим. Он не смог объяснить полиции причину своего поступка. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).