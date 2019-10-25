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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ провело изъятие документов в красноярском Минлесхозе

Текст: Тимофей Борисов

В пятницу сотрудники ФСБ России в рамках проверки деятельности Министерства лесного хозяйства Красноярского края изъяли всю необходимую документацию в краевом управлении этой организации и подведомственных ему учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Рослесхоза.

По их данным оперативные мероприятия проводятся совместно сотрудниками сразу нескольких министерств. Повод - выявленные ранее в ходе проверки нарушения лесного законодательства. Проверка проводилась по поручению Генеральной прокуратуры РФ.

Фото: РИА Новости
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"Документы были изъяты по итогам проверки деятельности регионального лесного министерства, которую в середине октября совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ России и МВД России. В ходе проверки были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере". - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Общую сумму ущерба еще предстоит подсчитать, но известно, что речь может идти о сотнях миллионов рублей. В Рослесхозе заявили о том, что вскрыты незаконные рубки под видом так называемых "санитарных" во многих районах Красноярского края. Обычно их назначают в тех случаях, когда лес поражен различными болезнями или атакован вредителями. Как выяснилось, лесные чиновники злоупотребляли полномочиями и под видом заботы о природе незаконно санкционировали рубку добротного леса, на основании сфальсифицированных актов лесопатологического обследования.

"Кроме того, в ходе проверки были установлены и факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, предоставленных органам госвласти Красноярского края на проведение мероприятий по защите лесов от сибирского шелкопряда. По предварительным оценкам на цели, не связанные с ликвидацией очагов вредных организмов, было израсходовано более 100 млн рублей. Выявлены самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе". - подытожили в Рослесхозе.

Материалы проверки переданы Рослесхозом в прокуратуру Красноярского края. А изъятые сегодня оперативниками ФСБ документы должны облегчить сбор доказательной базы по фактам многочисленных нарушений.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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