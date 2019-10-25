Новосибирские кардиохирурги выполнили пятую в мире "слепую" операцию

Новости

Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019 11:24
Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана 11:16
Новая Hyundai Sonata пропишется в России 11:12
Патрушев: В этом году в Сибири было предотвращено четыре теракта 11:10
В Австралии навсегда закрыли для туристов скалу Улуру 11:01
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 10:58
В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма 10:54
Суд арестовал переехавшего пенсионерку жителя Ангарска 10:44
Казахстан и Беларусь согласовали условия сделки по нефти 10:28
Три самки балийского скворца появились в Московском зоопарке 10:27
В Италии проходит всеобщая забастовка, отменены рейсы в РФ 10:25
Назван российский город с самым дорогим бензином 10:11
Жители тюменского села, где нашли "гаффскую болезнь", сдали кровь 10:06
Семь пострадавших от прорыва дамбы на Сейбе выписали из больниц 10:04
Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки 09:42
Маленко сняла кандидатуру с конкурса на должность мэра Симферополя 09:40
Москвичи проголосуют за благоустройство детских площадок на портале "АГ" 09:33
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге 09:22
Cредняя цена на автомобиль до трех лет выросла до 878 тысяч рублей 09:00
Кто готов оплатить скоростную магистраль Санкт-Петербург - Минск 09:00
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября 08:47
Причину смерти ребенка на борту самолета в Хабаровск выяснят в Москве 08:11
УАЗ подготовил патрульный "Патриот" для безопасных дорог будущего 08:10
В Якутии начали проверку по факту гибели детдомовца 08:09
Эксперты показали, что будет с человеком после 20 лет сидячей работы 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 10:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские кардиохирурги выполнили пятую в мире "слепую" операцию

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Уникальную операцию для лечения ишемической болезни сердца выполнили кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, срочная операция потребовалась 56-летнему пациенту с ишемией - полной окклюзией правой коронарной артерии. Для того чтобы провести эндоваскулярное хирургическое вмешательство, хирурги, как правило, используют контрастные препараты, содержащие йод. Под рентгеновским излучением такой состав "окрашивает" сосуды, и врач видит общую картину операции.

Фото: Светлана Алексуткина
Девочку с "пятном Бэтмена" будут лечить в Краснодаре 1,5 года

Однако у пациентов с заболеваниями почек химические йодосодержащие препараты могут вызвать контраст-индуцированную нефропатию: происходит поражение почечной ткани, и, как следствие, серьезно снижаются функции почек. Учитывая, что у пациента есть такой риск, врачи НМИЦ имени Мешалкина решились на проведение эндоваскулярной операции без контрастного вещества. Состояние мужчины осложнялось тем, что с декабря прошлого года у него была серьезно ограничена двигательная активность - даже небольшие физические нагрузки отражались болью и жжением в грудной области, одышкой.

- Без контрастирования хирург во время операции может ориентироваться исключительно на глубокое знание анатомии сосудов пациента, - отмечает руководитель кардиохирургического отделения эндоваскулярной диагностики и лечения Олег Крестьянинов. - Рентген-контроль позволяет видеть лишь расположение инструмента в анатомических структурах сердца. При выполнении вмешательства мы основывались на результатах проведенных ранее ангиографических исследований, позволивших детально изучить анатомию сосудистого русла и определить ход пораженного сосуда.

Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
Сибирские кардиохирурги впервые в России использовали 3D-технологию

Операция длилась около трех часов, используя рентген-контроль, медики восстановили просвет коронарной артерии и при помощи внутрисосудистого УЗИ имплантировали стент. Он обеспечил расширение суженного атеросклеротическим процессом участка. В стабильном состоянии пациент был выписан уже на третий день после проведения хирургического вмешательства.

На базе НМИЦ имени Мешалкина, ежегодно проводится около четырех тысяч операций по стентированию коронарных артерий. В то же время эндоваскулярное лечение пациента с атеросклеротическим поражением коронарных артерий без использования контрастного вещества проводилось лишь пятый раз в мировой практике.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Песков объяснил смысл списания африканских долгов
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге