Новосибирские кардиохирурги выполнили пятую в мире "слепую" операцию

Уникальную операцию для лечения ишемической болезни сердца выполнили кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, срочная операция потребовалась 56-летнему пациенту с ишемией - полной окклюзией правой коронарной артерии. Для того чтобы провести эндоваскулярное хирургическое вмешательство, хирурги, как правило, используют контрастные препараты, содержащие йод. Под рентгеновским излучением такой состав "окрашивает" сосуды, и врач видит общую картину операции.

Однако у пациентов с заболеваниями почек химические йодосодержащие препараты могут вызвать контраст-индуцированную нефропатию: происходит поражение почечной ткани, и, как следствие, серьезно снижаются функции почек. Учитывая, что у пациента есть такой риск, врачи НМИЦ имени Мешалкина решились на проведение эндоваскулярной операции без контрастного вещества. Состояние мужчины осложнялось тем, что с декабря прошлого года у него была серьезно ограничена двигательная активность - даже небольшие физические нагрузки отражались болью и жжением в грудной области, одышкой.

- Без контрастирования хирург во время операции может ориентироваться исключительно на глубокое знание анатомии сосудов пациента, - отмечает руководитель кардиохирургического отделения эндоваскулярной диагностики и лечения Олег Крестьянинов. - Рентген-контроль позволяет видеть лишь расположение инструмента в анатомических структурах сердца. При выполнении вмешательства мы основывались на результатах проведенных ранее ангиографических исследований, позволивших детально изучить анатомию сосудистого русла и определить ход пораженного сосуда.

Операция длилась около трех часов, используя рентген-контроль, медики восстановили просвет коронарной артерии и при помощи внутрисосудистого УЗИ имплантировали стент. Он обеспечил расширение суженного атеросклеротическим процессом участка. В стабильном состоянии пациент был выписан уже на третий день после проведения хирургического вмешательства.

На базе НМИЦ имени Мешалкина, ежегодно проводится около четырех тысяч операций по стентированию коронарных артерий. В то же время эндоваскулярное лечение пациента с атеросклеротическим поражением коронарных артерий без использования контрастного вещества проводилось лишь пятый раз в мировой практике.