Сквер и проспект реконструировали в Искитиме благодаря нацпроектам

Новости

Моника Беллуччи поделилась чувственным архивным фото 12:52
В понедельник в московских школах вместо звонка зазвучит музыка 12:51
Мадуро: Переворот в Боливии пытаются совершить те же силы, что в Венесуэле 12:49
Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем 12:27
Трехмерная графика опровергла популярную теорию о Марсе 12:22
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы 12:16
Первый Ту-22М3М выполнил 18 полетов в ходе испытаний 12:07
В Башкирии при пожаре в доме погибла девятилетняя девочка 12:05
В Феодосии реставраторы Дачи Стамболи нашли деньги Врангеля 12:00
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни 12:00
Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в ЛНР 11:58
В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков 11:51
Обнаружен неожиданный врачебный ресурс, от которого зависит успех лечения 11:47
В Кузбассе спасли пациентку с опухолью, проросшей из головы в шею 11:45
На Украине ввели в оборот новую банкноту 11:43
Земан посоветовал чешской контрразведке не выискивать "русских шпионов" 11:42
Фото: Haval F7x начали поступать к дилерам 11:39
Объявлены финалисты премии Urban Awards 2019 11:24
Лукашенко: Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана 11:16
Новая Hyundai Sonata пропишется в России 11:12
Патрушев: В этом году в Сибири было предотвращено четыре теракта 11:10
В Австралии навсегда закрыли для туристов скалу Улуру 11:01
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 10:58
В Малайзии запретили комикс за пропаганду коммунизма 10:54
Суд арестовал переехавшего пенсионерку жителя Ангарска 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
25.10.2019 12:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сквер и проспект реконструировали в Искитиме благодаря нацпроектам

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Искитиме Новосибирской области состоялось открытие двух объектов, отремонтированных и благоустроенных в рамках национальных проектов.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
Власти обсудят с жителями Новосибирской области качество ремонта дорог

Нацпроект "Жилье и городская среда" позволил провести в этом году первый этап благоустройства сквера "Юбилейный" площадью 40 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены дорожки и тротуары, организованы детская игровая и спортивная площадки, скейт-парк, вместо старых кустарников посажены молодые деревья. "Объект выбрали жители в прошлом году открытым голосованием. Теперь горожане могут полноценно проводить здесь свой досуг", - отметила начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Наталья Аббасова.

На благоустройство сквера из средств бюджетов трех уровней направлено 16 миллионов рублей. На следующий год запланирован второй этап работ - обустройство фонтана и освещения, продолжение работ по озеленению.

Наталья Аббасова подчеркнула, что это один из немногих примеров синхронной реализации сразу двух нацпроектов - "Жилье и городская среда", а также и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКД 2.0), в рамках которого рядом со сквером отремонтирован участок проспекта Юбилейного протяженностью 1,5 километра, от кругового перекрестка в Подгорном микрорайоне до улицы Украинской. Там появилось новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены светофорные объекты, установлены пешеходные ограждения, обустроены пешеходные переходы и нанесена современная разметка из термопластика.

По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Эпова, за ремонт проспект также проголосовали сами горожане на общественных обсуждениях в прошлом году. Из бюджетов трех уровней было выделено 80 миллионов рублей. В следующем году ремонт проспекта продолжат на других участках.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге