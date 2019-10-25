Сквер и проспект реконструировали в Искитиме благодаря нацпроектам

В Искитиме Новосибирской области состоялось открытие двух объектов, отремонтированных и благоустроенных в рамках национальных проектов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" позволил провести в этом году первый этап благоустройства сквера "Юбилейный" площадью 40 тысяч квадратных метров. Здесь обустроены дорожки и тротуары, организованы детская игровая и спортивная площадки, скейт-парк, вместо старых кустарников посажены молодые деревья. "Объект выбрали жители в прошлом году открытым голосованием. Теперь горожане могут полноценно проводить здесь свой досуг", - отметила начальник управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Наталья Аббасова.

На благоустройство сквера из средств бюджетов трех уровней направлено 16 миллионов рублей. На следующий год запланирован второй этап работ - обустройство фонтана и освещения, продолжение работ по озеленению.

Наталья Аббасова подчеркнула, что это один из немногих примеров синхронной реализации сразу двух нацпроектов - "Жилье и городская среда", а также и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКД 2.0), в рамках которого рядом со сквером отремонтирован участок проспекта Юбилейного протяженностью 1,5 километра, от кругового перекрестка в Подгорном микрорайоне до улицы Украинской. Там появилось новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены светофорные объекты, установлены пешеходные ограждения, обустроены пешеходные переходы и нанесена современная разметка из термопластика.

По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Эпова, за ремонт проспект также проголосовали сами горожане на общественных обсуждениях в прошлом году. Из бюджетов трех уровней было выделено 80 миллионов рублей. В следующем году ремонт проспекта продолжат на других участках.