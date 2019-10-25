Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана

Специалисты Центра реабилитации диких животных Новосибирской области обратились к подписчикам с призывом поучаствовать в акции "Закинь орлу на мобилку".

Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.

Не так давно центр подключился к двум проектам Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, один из которых направлен на сохранение сокола-балобана, а второй - степного орла. Важной миссией этих проектов стало отслеживание перемещений птиц - некоторые особи были помечены передатчиками, работающими на обыкновенных sim-картах. Это помогает определить путь миграции хищников и выявить возможные угрозы.

Перемещаясь в пространстве, передатчик определят свое местонахождение и оповещает о нем исследователя при помощи sms. Трудность заключается в том, что на части территорий Казахстана, где на время селятся птицы, отсутствует зона покрытия мобильной сети. В идеале это не должно мешать отслеживанию птиц: передатчик накапливает неотправленные сообщения и, когда пернатый хищник попадает в радиус действия мобильных операторов, передает их.

За то время, пока несколько степных орлов, помеченных в прошлом году, гостили в соседней республике, на их устройствах накопилось очень много неотправленных sms. По расчетам специалистов, во время миграции птицы должны были пролететь над зоной покрытия сотовых сетей в Казахстане или России. Тогда каждое sms обошлось бы орлу в сумму от 2 до 15 рублей. Однако часть птиц проигнорировали эти расчеты и проскочили на юг, минуя все более или менее крупные населенные пункты.

Сообщения орлы начали отправлять уже с территории Ирана. Каждое sms оттуда обходится волонтерам в 49 рублей, в день приходит в среднем по четыре сообщения, и изначально определенный "орлиный бюджет" трещит по швам. Теперь специалисты просят неравнодушных граждан помочь в исследовании птиц и закинуть, кто сколько может, орлам на "мобильник".