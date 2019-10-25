Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана

Новости

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации 14:29
В роддоме Кемерова, откуда похитили ребенка, обнаружили нарушения 14:27
Число жертв пожара под Ярославлем увеличилось до восьми 14:24
Норвежская авиакомпания опровергла сообщение о покупке SSJ-100 14:23
Колокольцев отметил лидирующие позиции России по приему иностранных мигрантов 14:15
Лавров: РФ учтет присутствие НАТО в Норвегии при военном планировании 14:13
ФАС получила допматериалы по делу Apple 14:06
В Якутии добыли самый крупный за последние годы алмаз в 230 каратов 13:59
В Симферополе осталось два претендента на пост мэра 13:57
В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области 13:56
В Крыму впервые провели малоинвазивные операции на позвоночнике 13:51
Матвиенко призвала студотряды помочь восстановить памятники ко Дню Победы 13:46
В Рособрнадзоре рассказали, чего ждать от ЕГЭ по китайскому языку 13:43
В России стартовал прием заказов на 9-местную VIP-версию Toyota Hiace 13:39
Путин подчеркнул роль СМИ в противостоянии пропаганде 13:28
ФСБ провело изъятие документов в красноярском Минлесхозе 13:12
Фрегат "Ярослав Мудрый" вышел с Кипра в Средиземное море 13:06
Корейский конкурент BMW X5 получит передовые двигатели 13:00
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе 12:58
Арестованный глава Новочеркасска отправлен в отставку 12:56
Моника Беллуччи поделилась чувственным архивным фото 12:52
В понедельник в московских школах вместо звонка зазвучит музыка 12:51
Мадуро: Переворот в Боливии пытаются совершить те же силы, что в Венесуэле 12:49
Водитель Tesla сгорел в машине из-за сбоя систем 12:27
Трехмерная графика опровергла популярную теорию о Марсе 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
В Гидрометцентре рассказали о завершении теплой осени
25.10.2019 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты Центра реабилитации диких животных Новосибирской области обратились к подписчикам с призывом поучаствовать в акции "Закинь орлу на мобилку".

Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.

Не так давно центр подключился к двум проектам Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, один из которых направлен на сохранение сокола-балобана, а второй - степного орла. Важной миссией этих проектов стало отслеживание перемещений птиц - некоторые особи были помечены передатчиками, работающими на обыкновенных sim-картах. Это помогает определить путь миграции хищников и выявить возможные угрозы.

Уральцы изобрели сорбент для защиты сельхозживотных и птиц

Перемещаясь в пространстве, передатчик определят свое местонахождение и оповещает о нем исследователя при помощи sms. Трудность заключается в том, что на части территорий Казахстана, где на время селятся птицы, отсутствует зона покрытия мобильной сети. В идеале это не должно мешать отслеживанию птиц: передатчик накапливает неотправленные сообщения и, когда пернатый хищник попадает в радиус действия мобильных операторов, передает их.

За то время, пока несколько степных орлов, помеченных в прошлом году, гостили в соседней республике, на их устройствах накопилось очень много неотправленных sms. По расчетам специалистов, во время миграции птицы должны были пролететь над зоной покрытия сотовых сетей в Казахстане или России. Тогда каждое sms обошлось бы орлу в сумму от 2 до 15 рублей. Однако часть птиц проигнорировали эти расчеты и проскочили на юг, минуя все более или менее крупные населенные пункты.

Сообщения орлы начали отправлять уже с территории Ирана. Каждое sms оттуда обходится волонтерам в 49 рублей, в день приходит в среднем по четыре сообщения, и изначально определенный "орлиный бюджет" трещит по швам. Теперь специалисты просят неравнодушных граждан помочь в исследовании птиц и закинуть, кто сколько может, орлам на "мобильник".

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Украинский чиновник заявил о необходимости транзита российского газа
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября