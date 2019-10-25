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25.10.2019 12:48
Проект: В регионах

В Красноярске запущен конкурс проектов фундаментальных исследований

Текст: Дмитрий Мальков
Российский фонд фундаментальных исследований совместно с правительством Красноярского края объявили о старте нового масштабного проекта - запуске конкурса фундаментальных междисциплинарных исследований.
Фото: Татьяна Матящук Фото: Татьяна Матящук
Фото: Татьяна Матящук

Совокупный бюджет конкурса 60 миллионов рублей. Их в равных долях выделяет РФФИ, Красноярский краевой фонд науки и индустриальные партнеры. В общей сложности за счет этих средств планируется поддержать до 14 научных проектов. Акцент будет делаться на исследованиях по тематикам: машиностроение, создание новых материалов, электроника, биомедицина, использование технологий больших данных, металлургия, геологоразведка, экологическая безопасность, рациональное природопользование и других.

- Такой проект впервые реализуется на территории сразу трех регионов Красноярского края, Хакасии и Тувы, - отмечает заместитель министра образования и науки Красноярского края Денис Гергилев. - Это совместная инициатива с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Важно получаемое объединение усилий научного потенциала территорий и крупных компаний, осуществляющих масштабные инвестиционные проекты в регионах "Енисейской Сибири". Красноярский край одна из немногих территорий обладающих достаточной научно инфраструктурой для проведения таких исследований.

По словам исполнительного директора Красноярского краевого фонда науки Ирины Пантелеевой, Красноярский край является одним из самых активных участников региональных программ РФФИ. "У нас самый большой объем финансирования - ежегодно привлекается 90 миллионов рублей на проведение научных исследований в регионе. Поэтому не случайно Красноярский краевой фонд науки выбран федеральной площадкой для проведения такого конкурса", - подчеркнула Ирина Пантелеева.

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- Конкурс достаточно сложный: его условия предполагают - исследование должно быть фундаментальным и в тоже время обязательно прикладными, поскольку заказ идет от потребностей реального бизнеса. Задачи интереснейшая, которую по задумке РФФИ может решить красноярская наука, с привлечением коллективов Хакасии и Тувы. В последствие полученный опыт предполагается ретранслировать уже на другие регионы, - рассказал научный руководитель СФУ Евгений Ваганов.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко рассчитывает, что благодаря представляемому инструменту конкурса фундаментальных научных исследований компании входящие в проект "Енисейская Сибирь" обеспечивая софинансирование, начинают реально вкладывать средства в красноярскую науку. Он уверен, результатом станет усиления взаимодействия между крупными компаниями и научно-исследовательским комплексом Красноярского края, Хакасии и Тувы.

- Немаловажно, конкурс создает возможность для реального сотрудничества ученых и научных центров из территорий "Енисейской Сибири". "Новый инструмент позволяет сформулировать и определить тематики для исследований, в которых реально нуждается бизнес, ведущий активную деятельность в регионах "Енисейской Сибири". В свою очередь развитие научной базы позволит привлечь новых инвесторов, которые будут видеть, что сотрудничество с исследовательскими центрами дает ощутимые, практические плоды, - отмечает Сергей Ладыженко.

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейская Сибирь
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