В Кузбассе спасли пациентку с опухолью, проросшей из головы в шею

Кемеровские нейрохирурги провели уникальную операцию пациентке с опасным расположением опухоли. Новообразование проросло из полости черепа в шею.

Огромная опухоль приняла причудливую форму и заполнила затылочное отверстие. 72-летнюю пациентку беспокоили мучительные головные боли.

- Это очень тяжелая патология, как для хирурга, так и для больного, - рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Егор Колотов. - Опасность ситуации заключалась еще и в том, что опухоль располагалась впереди и сбоку от продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций выживания и за контроль наших движений. Удалять ее достаточно сложно, и делать это нужно очень аккуратно.

Нейрохирургам удалось найти максимально безопасный для пациента доступ к такому расположению опухоли. Операция прошла успешно. Пациентка идет на поправку и заявила врачам, что собирается вести активный образ жизни и даже задумывается о получении образования.