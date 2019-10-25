В Кузбассе спасли пациентку с опухолью, проросшей из головы в шею

Кемеровские нейрохирурги провели уникальную операцию пациентке с опасным расположением опухоли. Новообразование проросло из полости черепа в шею.
Огромная опухоль приняла причудливую форму и заполнила затылочное отверстие. 72-летнюю пациентку беспокоили мучительные головные боли.
- Это очень тяжелая патология, как для хирурга, так и для больного, - рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Егор Колотов. - Опасность ситуации заключалась еще и в том, что опухоль располагалась впереди и сбоку от продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций выживания и за контроль наших движений. Удалять ее достаточно сложно, и делать это нужно очень аккуратно.
Нейрохирургам удалось найти максимально безопасный для пациента доступ к такому расположению опухоли. Операция прошла успешно. Пациентка идет на поправку и заявила врачам, что собирается вести активный образ жизни и даже задумывается о получении образования.
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Наши нейрохирурги избавили 72-летнюю пациентку от опухоли с опасным расположением! Новообразование проросло из полости черепа в шею и заняло большое затылочное пространство! ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ "Опасность расположения еще в том, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций выживания и за контроль наших движений. Удалять ее достаточно сложно и делать это нужно очень аккуратно" - объясняет Егор Колотов, заведующий нейрохирургическим отделением нашей больницы, кандидат медицинских наук. ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Чтобы иметь право браться за такие операции наши нейрохирурги прошли обучение сразу в нескольких мировых клиниках. Впервые редкий и максимально безопасный для пациента доступ заведующий отделением нейрохирургии КОКБ увидел Риме. Затем обучение в Японии и сегодня редкими способами доступа к такому расположению опухоли владеют ведущие хирурги отделения. На данный момент пациентка идёт на поправку, строит планы на будущее и даже собралась идти в учиться, правда - на кого пока держит в секрете! #областнаяклиническаябольницакемерово #кемерово #нейрохирургиякемерово #современныетехнологии #колотовегорборисович