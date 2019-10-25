Жителям пострадавших от паводка территорий на 23 октября выдано 5 792 свидетельства на приобретение или строительство жилого помещения. Об этом на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, сообщил губернатор Сергей Левченко.

Правительственная комиссия прошла под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко. Как сообщил Сергей Левченко, в настоящее время оплачено 2233 свидетельства на 6,4 миллиарда рублей, в том числе 1952 свидетельства на 5,5 миллиардов из федерального бюджета, 281 свидетельство на 902 миллиона рублей - из областного. В своем муниципальном образовании жилье приобрели 71,1 процента жителей, в других МО - 26,6 процента, за пределами Иркутской области - 2,3 процента.

- Работа по выдаче свидетельств продолжается и будет завершена в максимально короткие сроки, - отметил Сергей Левченко.

Напомним, общее количество подтопленных жилых домов в пострадавших от паводка территориях составило 10 890 (17 370 помещений). По результатам обследования (в том числе повторных) 7 727 домов (9 635 помещений) необходимо снести 5 492 домов (6 901 помещений), провести капитальный ремонт в 2 235 домах (2 734 помещениях).

Количество домов увеличилось на 386 ( и помещений - на 479) в связи с тем, что были проведены обследования по новым заявлениям граждан. Кроме того, ранее органы местного самоуправления не проводили обследование жилья, на которое у граждан не было правоустанавливающих документов.

Виталий Мутко отметил, что в числе главных проблем, решение которых необходимо ускорить - строительство жилья. Также он напомнил о недавнем совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, которое состоялось под руководством Президента РФ Владимира Путина.

- В работе с людьми много вопросов всегда возникает. Если мы не будем работать с душой и сердцем, окончательного положительного результата не будет, - сказал на совещании Президент. - Нужно иметь в виду, что мы имеем в данном случае дело с людьми, которые в беду попали. И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь.

Виталий Мутко на заседании комиссии вновь подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено работе с обращениями граждан.

- Правительством Иркутской области все обращения, поступившие Президенту в ходе его рабочей поездки в Иркутскую область 2 сентября, были рассмотрены незамедлительно, объективно и всесторонне, - сообщил Сергей Левченко.

На 23 октября из 171 обращения граждан 139 решено положительно либо даны разъяснения, пять рассматриваются в административном порядке, по 27 невозможно положительное решение в рамках действующего законодательства.

Также на 23 октября из 302 обращений граждан, поступивших в ходе встречи заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко с жителями Нижнеудинска, 244 решено положительно, 28 - отсутствует право, в том числе по решению суда, 30 находятся в работе.

- Одним из главных вопросов в обращениях граждан является предоставление социальных выплат на жилье взамен утраченного и выплата денежной компенсации, - отметил губернатор Приангарья.

Правительством региона было принято решение предоставлять соцвыплаты в отношении каждого из утраченных жилых помещений. На уровне области принято решение, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат дома или квартиры. Таким образом, регион инициировал поддержанную на федеральном уровне возможность приобретения гражданами двух или более жилых помещений за счет социальной выплаты.

Для защиты имущественных прав граждан были положительно решены обращения граждан о включении в состав семьи собственника членов семьи, ранее не являющимися таковыми. Заявителям было оказано содействие в подготовке необходимых документов для обращения в суд.

Также для решения вопросов индивидуального жилищного строительства принято решение о компенсационной выплате за утрату земельного участка гражданам, индивидуальные жилые дома которых утрачены в результате ЧС. Пострадавшим гражданам земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются в собственность бесплатно.

- Все обращения по жилищным вопросам, поступившие от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, ранее относящихся к данной категории, рассмотрены и решены положительно, - отметил Сергей Левченко.

Часть обращений касалась предоставления компенсаций за утраченный урожай и дачное имущество, помощи предпринимателям.

Во исполнение поручения Президента РФ в настоящее время повторно рассматриваются обращения, в которых заявителям отказано в решении проблем, либо решение по обращениям не принято, с целью оказания помощи гражданам с учетом их конкретной жизненной ситуации.

- Региональные власти совместно с федеральными ведомствами прикладывают максимальные усилия для ликвидации последствий наводнения. Мы ощущаем мощную поддержку в этой сложной ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее решить проблемы людей, оказавшихся в зоне ЧС, - сказал Сергей Левченко.

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