Переброску военной полиции в Сирию показали на видео

В Сирию для выполнения специальных задач по поддержанию правопорядка на границе с Турцией переброшены 300 военных полицейских России. Им предстоит патрулировать 30-километровый пограничный участок.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, военнослужащие батальона, дислоцировавшегося в Чеченской республике, получат на вооружение свыше 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У". Бронетехника отправляется отдельно из Краснодарского края и Ростовской области.

ТК "Звезда" опубликовал видео, на котором демонстрируется, высадка военных полицейских с самолета военно-транспортной авиации Ил-76.

Отметим, что 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла в сирийский пограничный город Кобани (Айн-эль-Араб). Россияне встретились с чиновниками местной администрации и обсудили с ними дальнейшее взаимодействие.

Российские военные полицейские окажут помощь в обеспечении безопасности местного населения и поддержании правопорядка. Кроме того, они будут патрулировать местности и окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.