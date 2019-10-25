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25.10.2019,  
09:27
Текст:  Николай Грищенко

Переброску военной полиции в Сирию показали на видео

В Сирию для выполнения специальных задач по поддержанию правопорядка на границе с Турцией переброшены 300 военных полицейских России. Им предстоит патрулировать 30-километровый пограничный участок.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Как сообщает пресс-служба Минобороны России, военнослужащие батальона, дислоцировавшегося в Чеченской республике, получат на вооружение свыше 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У". Бронетехника отправляется отдельно из Краснодарского края и Ростовской области.

ТК "Звезда" опубликовал видео, на котором демонстрируется, высадка военных полицейских с самолета военно-транспортной авиации Ил-76.

Отметим, что 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла в сирийский пограничный город Кобани (Айн-эль-Араб). Россияне встретились с чиновниками местной администрации и обсудили с ними дальнейшее взаимодействие.

Российские военные полицейские окажут помощь в обеспечении безопасности местного населения и поддержании правопорядка. Кроме того, они будут патрулировать местности и окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

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