Отряд кораблей Балтийского флота, ушедший в дальний поход, завершил визит в кипрский порт Лимасол и отправился дальше в назначенный район Средиземного моря.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. СКР "Ярослав Мудрый" и суда обеспечения - морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" - покинули военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан.

На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.

Переход из Балтийского в Средиземное море составил более семи тысяч морских миль. В Лимасоле экипажи пополнили корабельные запасы, провели осмотры устройств и механизмов кораблей. Моряки, свободные от дежурства и вахты, побывали на берегу.

Для "Ярослава Мудрого" это уже не первый поход в Средиземноморье, на антипиратские вахты в этом районе СКР выходил в 2016 и 2018 годах.

Справка "РГ"

СКР (фрегат) "Ярослав Мудрый" проекта 11540 "Ястреб" вошел в состав Балтийского флота в 2009 году. Предназначен для поиска подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, обеспечения высадки морских десантов и других целей. Несет на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Вооружение - шесть 533-мм торпедных аппаратов, два противолодочных ракетно-торпедных комплекса "Водопад-НК", противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000, четыре зенитных ракетных комплекса "Кинжал", два зенитных ракетно-артиллерийских комплекса "Кортик", 100-мм артиллерийская установка АК-100 с РЛС управления МР-145 "Лев".