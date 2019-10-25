Под Калининградом кочегар надругался над четырехлетней девочкой

В городе Гурьевске Калининградской области 57-летний кочегар одной из частных бань города завел в квартиру четырехлетнюю девочку и совершил то, что на языке Уголовного Кодекса называется "насильственные действия сексуального характера". О преступлении сообщили родители девочки, передает Следственный комитет по Калининградской области.

По предварительным данным, в квартиру мужчина завел девочку обманом: пообещал ей сладости.

Девочка рассказала родителям о случившемся. Сотрудники полиции задержали подозреваемооо прямо на рабочем месте.

Сам кочегар оказался гражданином другого государства. Тридцать лет назад он уже имел конфликты с законом, его судили за преступления сексуального характера. Мужчина признал предъявленные ему обвинения. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.